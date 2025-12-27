Введите ваш ник на сайте
«Спартак» ведет работу по защитнику сборной Уругвая с опытом АПЛ

27 декабря, 10:01
2

Защитник «Фламенго» Матиас Винья вскоре может оказаться в «Спартаке». Об этом сообщил в соцсетях инсайдер Уилсон Пиментел.

Переговоры начались.

Спортивный директор «Фламенго» Жозе Боту выдвинул «Спартаку» ряд требований. Условиями для согласия на продажу стали более высокая сумма трансфера, большая часть которой должна быть выплачена единовременно, а окончательный расчeт должен произойти не позднее декабря 2026 года.

Кроме того, руководитель бразильского клуба настаивает на включении в сделку легко достижимых бонусов за результативность, а также на сохранении за клубом 20% прав на будущую перепродажу уругвайского футболиста.

Помимо этого, Жозе Боту хочет, чтобы доля агентов игрока в сделке была уменьшена, что увеличило бы прибыль клуба. В настоящее время «Фламенго» принадлежит 80% прав на защитника.

«Спартак» уже направил «Фламенго» два предложения: первое на 3 миллиона евро и второе на 4 миллиона, но оба были отклонены. Теперь глава футбольного департамента бразильцев ждeт нового предложения на этих выходных. Чтобы сделка состоялась, «Фламенго» хочет получить за игрока 6 миллионов евро. Со стороны защитника сделка считается практически согласованной.

  • У Виньи есть варианты на Ближнем Востоке.
  • В 2023 году Матиас выступал в АПЛ за «Борнмут».
  • У Виньи 43 матча за Уругвай, 1 гол.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Спартак Уругвай Винья Матиас
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1766819259
пошло движение.Он еще и в Роме играл
Ответить
FWSPM
1766829605
похож на футболиста но подозрительно дешево его отдают
Ответить
