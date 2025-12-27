В «Ростове» надеются на получение 3+ миллионов в 2026 году

«Ростов» рассчитывает в следующем году получить финансовую компенсацию по делу Матиаса Норманна.

Об этом заявил генеральный директор клуба Игорь Гончаров.

В августе 2023 года норвежский полузащитник сбежал из России.

ФИФА обязала его компенсировать ростовчанам более 3 миллионов евро.

Хавбек попытался оспорить это решение в CAS, но суд встал на сторону клуба.

После этого Норманн обратился в Верховный суд Швейцарии, но и там его апелляцию отклонили.

– Сумма достаточно большая для нас. Плюс там набежали проценты, издержки.

Рассчитываем получить ее от самого Норманна. Если он не выплатит, то это будет делать клуб, за который он играет.

– Кто‑то выходил на связь с клубом?

– Нет. Пока только через судебные инстанции.

– Это может быть долгий процесс?

– Думаю, что нет. Надеюсь, что в следующем году мы их получим.