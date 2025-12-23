Винисиус раздумывает об уходе из «Реала» после свиста фанатов

Винисиус задумался об уходе из «Реала» из-за свиста мадридских болельщиков.
Бразилец сомневается, продлевать ли ему контракт с клубом, истекающий в 2027 году.
У него возникли вопросы, хотят ли болельщики «Реала» видеть его в команде.
- Фанаты «Реала» освистали Винисиуса после замены на 83-й минуте матча Примеры с «Севильей» (2:0).
- Бразилец убрал фото с футболкой мадридского клуба и оставил многоточие на своей странице в соцсетях.
- Нападающий не забивает 17 матчей подряд.
Источник: El Chiringuito