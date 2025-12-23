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  • Винисиус раздумывает об уходе из «Реала» после свиста фанатов

Винисиус раздумывает об уходе из «Реала» после свиста фанатов

23 декабря 2025, 22:45
4

Винисиус задумался об уходе из «Реала» из-за свиста мадридских болельщиков.

Бразилец сомневается, продлевать ли ему контракт с клубом, истекающий в 2027 году.

У него возникли вопросы, хотят ли болельщики «Реала» видеть его в команде.

  • Фанаты «Реала» освистали Винисиуса после замены на 83-й минуте матча Примеры с «Севильей» (2:0).
  • Бразилец убрал фото с футболкой мадридского клуба и оставил многоточие на своей странице в соцсетях.
  • Нападающий не забивает 17 матчей подряд.

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Источник: El Chiringuito
Испания. Примера Реал Винисиус
Комментарии (4)
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Вжыхъ
1766529023
Иногда лучше играть, чем выпендриваться... Раз не идёт игра, значит что-то не так. А уж когда игры нет столько времени, то надо уже это как-то решать. А не ждать 27 года.
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алдан2014
1766546039
Речь идёт о подъёме зарплаты.
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Good_win_ФКСМ
1766559706
мартышка пошла на откровенный шантаж... только не оправдывает этот клоун свои аппетиты... в нашем чемпионате ему конкуренцию по ныркам дельфин мог бы составить
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zigbert
1766634594
Талантливый игрок но уж очень обидчивый и вспыльчивый.
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