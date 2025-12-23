Винисиус раздумывает об уходе из «Реала» после свиста фанатов

Винисиус задумался об уходе из «Реала» из-за свиста мадридских болельщиков.

Бразилец сомневается, продлевать ли ему контракт с клубом, истекающий в 2027 году.

У него возникли вопросы, хотят ли болельщики «Реала» видеть его в команде.