Реакция болельщиков «Спартака» на продление контракта с Зобниным

Болельщики «Спартака» в комментариях выражают мнения о продлении контракта с полузащитником Романом Зобниным.
«Капитан должен быть на поле со старта, а не отсиживаться до пенсии на скамейке. Капитана в «Спартаке» нет!» – написал Алексей Московский и собрал 42 лайка.
«Хорошая новость. Удачи, Роман», – высказался Макс Павловский (10 лайков).
«Очередное подтверждение, что в руководстве клоуны», – считает Кира Малинина (13 лайков).
- Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
- Он провел за красно-белых 320 официальных матчей во всех турнирах.
- В 2017-м полузащитник стал вместе с командой чемпионом России.
Источник: сообщество «Спартака» в VK