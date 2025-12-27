Реакция болельщиков «Спартака» на продление контракта с Зобниным

Болельщики «Спартака» в комментариях выражают мнения о продлении контракта с полузащитником Романом Зобниным.

«Капитан должен быть на поле со старта, а не отсиживаться до пенсии на скамейке. Капитана в «Спартаке» нет!» – написал Алексей Московский и собрал 42 лайка.

«Хорошая новость. Удачи, Роман», – высказался Макс Павловский (10 лайков).

«Очередное подтверждение, что в руководстве клоуны», – считает Кира Малинина (13 лайков).