Дивееву предрекли сложности в «Зените»

Бывший зенитовец Александр Горшков рассказал о своем отношении к готовящемуся обмену игроками между ЦСКА и «Зенитом».

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.

Зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки и откажутся от процента за перепродажу Владислава Сауся из «Балтики», который тоже присоединится к армейцам.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

– Гонду – хороший нападающий для «Зенита». В последнее время он не так много играл, хоть и выходил на замену, приносил пользу. «Зениту» нужен такой нападающий.

– У вас большие ожидания от трансфера Игоря Дивеева?

– Есть некие сомнения по поводу этого перехода. Дивеев – футболист с российским паспортом. Думаю, в «Зените» он будет себя чувствовать не так уверенно, как в ЦСКА.

– Дивеев проиграет конкуренцию всем центральным защитникам «Зенита»?

– В «Зените» другая специфика. В этой команде делают упор на иностранных футболистов. Дивеев – неоднозначный трансфер для «Зенита».