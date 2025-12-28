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Александр Горшков
Александр Горшков
Россия
8 февраля 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Дивееву предрекли сложности в «Зените»
2025.12.28 16:15
2
Горшков назвал лучшего игрока «Зенита» – это россиянин
2025.11.01 17:51
2
Горшков: «Не очень хорошо отношусь к политике «Зенита»
2025.06.12 19:28
2
Экс-игрок «Зенита» сказал, чего не хватает игре команды
2025.03.18 10:13
Бывший капитан «Зенита» негативно высказался о натурализации Дугласа Сантоса
2024.11.07 15:29
14
Горшков дал рекомендацию Соболеву, как реагировать на оскорбления от фанатов «Зенита»
2024.09.21 09:32
2
Экс-хавбек «Зенита» Горшков сказал, сколько голов забьет Соболев до конца сезона РПЛ
2024.09.08 19:23
1
Горшков назвал ситуацию, в которой покупка Соболева «Зенитом» будет объяснима
2024.07.03 08:07
2
Горшков: «Меня не взяли в один российский клуб из-за того, что я плохо ушел из «Зенита». Естественно, с Малафеевым и Радимовым не общаюсь»
2020.09.03 00:58
9
Горшков – о своем увольнении: «Надо поставить «Зениту» 10 баллов за актерское мастерство. Все было очень здорово разыграно»
2018.09.05 18:05
40
Радимов сменил Горшкова на посту тренера «Зенита-2»
2018.09.05 15:59
6
«Зенит-2» уволил Горшкова. Команда проиграла восемь матчей ФНЛ из девяти
2018.09.04 18:42
4
ФНЛ. «Зенит-2» Горшкова потерпел третье поражение подряд, «Сибирь» упустила победу над «СКА-Хабаровском»
2018.07.29 12:55
1
Зырянов возглавил молодежную команду «Зенита»; Горшков – «Зенит-2»
2018.06.27 23:28
3
Экс-игрок «Зенита» Горшков уверен, что Дзюба в матче против «Спартака» будет рвать и метать
2017.04.15 08:12
12
Горшков: «Судьба золотых медалей еще не решена»
2016.04.25 09:57
4
Горшков: «Психологический груз на Дзюбу повесили журналисты»
2016.04.11 15:49
2
Горшков: «Желание Кержакова уехать за рубеж – правильное»
2015.10.14 14:56
2
Горшков: «Кришито выглядит предпочтительнее Жиркова»
2015.08.26 23:11
1
Горшков: «Зенит» выиграет у «Локомотива» в матче за Суперкубок
2015.07.10 16:10
106
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