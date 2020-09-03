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    Александр Горшков

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Викторович
    Фамилия Горшков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 8 февраля 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ядро 20 3 11 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2022 Родина-М 1 : 0 Ядро
    24.07.2022 Ядро 2 : 2 Балтика-БФУ
    31.07.2022 Динамо СПб 1 : 0 Ядро
    10.08.2022 Зенит-2 2 : 1 Ядро
    14.08.2022 Ядро 0 : 1 Ленинградец
    21.08.2022 Луки-Энергия 1 : 0 Ядро
    27.08.2022 Ядро 2 : 1 Зоркий
    05.09.2022 Электрон 1 : 4 Ядро
    10.09.2022 Ядро 0 : 3 Енисей-М
    18.09.2022 Ядро 1 : 1 Звезда
    22.09.2022 Балтика-БФУ 0 : 0 Ядро
    26.09.2022 Ядро 2 : 2 Динамо СПб
    08.10.2022 Ядро 1 : 3 Зенит-2
    15.10.2022 Ленинградец 3 : 1 Ядро
    19.10.2022 Ядро 1 : 1 Луки-Энергия
    24.10.2022 Зоркий 4 : 2 Ядро
    30.10.2022 Ядро 0 : 2 Электрон
    05.11.2022 Енисей-М 2 : 2 Ядро
    09.11.2022 Звезда 3 : 2 Ядро
    13.11.2022 Ядро 4 : 1 Родина-М
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