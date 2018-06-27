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  • Зырянов возглавил молодежную команду «Зенита»; Горшков – «Зенит-2»

Зырянов возглавил молодежную команду «Зенита»; Горшков – «Зенит-2»

27 июня 2018, 23:28
3

«Зенит» определился с главными тренерами дублирующих команд. Выступающий в ФНЛ «Зенит-2» возглавил бывший футболист клуба Александр Горшков.

«Александр Горшков в новом сезоне станет главным тренером «Зенита-2», выступающего в Первенстве ФНЛ. Его помощниками станут Андрей Михайлов, Виктор Кулаков и Владимир Цыткин.

В прошлом сезоне Горшков тренировал «Зенит-М», под его руководством команда заняла шестое место в первенстве молодежных составов», – сказано в заявлении клуба.

Молодежную команду возглавил Константин Зырянов.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Горшков Александр Зырянов Константин
Комментарии (3)
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KOLBIS
1530133224
Для Зырянова это повышение или понижение?...
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