Зырянов возглавил молодежную команду «Зенита»; Горшков – «Зенит-2»

«Зенит» определился с главными тренерами дублирующих команд. Выступающий в ФНЛ «Зенит-2» возглавил бывший футболист клуба Александр Горшков.

«Александр Горшков в новом сезоне станет главным тренером «Зенита-2», выступающего в Первенстве ФНЛ. Его помощниками станут Андрей Михайлов, Виктор Кулаков и Владимир Цыткин.

В прошлом сезоне Горшков тренировал «Зенит-М», под его руководством команда заняла шестое место в первенстве молодежных составов», – сказано в заявлении клуба.

Молодежную команду возглавил Константин Зырянов.