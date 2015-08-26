Горшков: «Кришито выглядит предпочтительнее Жиркова»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков считает, что Юрий Жирков из «Динамо» не сможет усилить петербуржцев, но при этом поможет команде в условиях лимита.

«Сейчас сложно сказать, перейдет ли в итоге Жирков в «Зенит» или нет. Если просто порассуждать, то питерцы, конечно, хотят укрепить состав. Я, правда, не уверен, что Юрий усилит защиту сине-бело-голубых. Кришито сейчас на этой позиции выглядит предпочтительнее. Плюс есть Анюков, пока еще не ушел Ансальди. Не думаю, что динамовца рассматривают на краю обороны. А вот в атакующей линии – почему бы и нет? Виллаш-Боаш заинтересован в варьировании передней линии. Лимит все-таки ограничивает португальского специалиста в маневре. Тот же Данни остается в запасе», – заявил Горшков.