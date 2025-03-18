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Экс-игрок «Зенита» сказал, чего не хватает игре команды

Сегодня, 10:13

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о гостевом матче петербургской команды в 21-м туре РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Сергей Семак сказал, что ничья была бы справедливым исходом. Согласны с ним?

– Думаю, что «Спартак» выглядел чуть-чуть лучше. Не совсем согласен. Ничья могла бы быть, но «Спартак» оказался ближе к победе.

– Как думаете, что не получилось у «Зенита»?

Не хватало креатива. Клаудиньо и Вендел этот креатив давали, но не хватало мотивации. Теперь не хватает креатива. К сожалению, Вендел отсутствовал. Сильные игроки находились на поле, но Кассьерра был не на привычной для себя позиции.

– Упали ли шансы «Зенита» на чемпионство?

– Шансы никуда не исчезли. Я бы сказал, что борьба теперь больше обострилась. «Спартак» вмешался. Даже у «Локомотива» есть шансы. Вся борьба впереди.

  • Полузащитник «Зенита» Вендел пропустил матч из-за дисквалификации. Клаудиньо зимой покинул петербургский клуб.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 46 очками после 21 тура. Далее расположились «Спартак» (43 балла), «Зенит» (43), «Локомотив» (40), «Динамо» (39), ЦСКА (38).

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Горшков Александр Червиченко Андрей
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