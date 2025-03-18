Экс-игрок «Зенита» сказал, чего не хватает игре команды

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о гостевом матче петербургской команды в 21-м туре РПЛ со «Спартаком» (1:2).
– Сергей Семак сказал, что ничья была бы справедливым исходом. Согласны с ним?
– Думаю, что «Спартак» выглядел чуть-чуть лучше. Не совсем согласен. Ничья могла бы быть, но «Спартак» оказался ближе к победе.
– Как думаете, что не получилось у «Зенита»?
– Не хватало креатива. Клаудиньо и Вендел этот креатив давали, но не хватало мотивации. Теперь не хватает креатива. К сожалению, Вендел отсутствовал. Сильные игроки находились на поле, но Кассьерра был не на привычной для себя позиции.
– Упали ли шансы «Зенита» на чемпионство?
– Шансы никуда не исчезли. Я бы сказал, что борьба теперь больше обострилась. «Спартак» вмешался. Даже у «Локомотива» есть шансы. Вся борьба впереди.
- Полузащитник «Зенита» Вендел пропустил матч из-за дисквалификации. Клаудиньо зимой покинул петербургский клуб.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 46 очками после 21 тура. Далее расположились «Спартак» (43 балла), «Зенит» (43), «Локомотив» (40), «Динамо» (39), ЦСКА (38).