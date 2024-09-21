Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Горшков дал рекомендацию Соболеву, как реагировать на оскорбления от фанатов «Зенита»

    Горшков дал рекомендацию Соболеву, как реагировать на оскорбления от фанатов «Зенита»

    Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков объяснил форварду Александру Соболеву, как расположить болельщиков. Они оскорбляют экс-спартаковца.

    «Ему нужно делать только одно. Не подстраиваться под болельщиков, а постараться принести пользу «Зениту» – это голы, очки, медали и прочее. Возможно, своим отношением к делу и игрой он сможет изменить мнение болельщиков.

    Изменить ситуацию словами? Ну это неправильно, не извиняться же ему и просить прощения. Есть поле и есть команда «Зенит», за которую он теперь выступает. Нужно быть преданным и приносить пользу», – сказал Горшков.

    • Соболев куплен за 10 миллионов евро.
    • Игрок провел в «Спартаке» 4,5 года.
    • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.

    Новости по теме
    В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ 3
    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками 14
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2024 09:32
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Taps
    1726907772
    Рекомендация Соболеву - отвалить из "Зенита" на родину.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+