Горшков дал рекомендацию Соболеву, как реагировать на оскорбления от фанатов «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков объяснил форварду Александру Соболеву, как расположить болельщиков. Они оскорбляют экс-спартаковца.

«Ему нужно делать только одно. Не подстраиваться под болельщиков, а постараться принести пользу «Зениту» – это голы, очки, медали и прочее. Возможно, своим отношением к делу и игрой он сможет изменить мнение болельщиков.

Изменить ситуацию словами? Ну это неправильно, не извиняться же ему и просить прощения. Есть поле и есть команда «Зенит», за которую он теперь выступает. Нужно быть преданным и приносить пользу», – сказал Горшков.