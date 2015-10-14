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Горшков: «Желание Кержакова уехать за рубеж – правильное»

14 октября 2015, 14:56
2

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков считает, что нападающему Александру Кержакову стоит уехать за рубеж.

«Можно было предположить, что события будут развиваться именно таким образом. Была информация, что Кержаков хочет уехать в аренду и уже есть договоренность об этом с клубом. Я думаю, это правильное решение. Саша сможет получить игровую практику, а летом, когда Виллаш-Боаш покинет команду, придет новый наставник и, возможно, он будет рассматривать кандидатуру Кержакова. Если тренер будет в нем заинтересован — то у Саши появится возможность остаться в команде. Лично я хотел бы, чтобы он остался в «Зените». Возраст ему позволяет играть.

Такой форвард нужен для вариативности в атаке. Сейчас мы видим, что в клубе не хватает нападающего такого плана, как Кержаков. Сможет ли он выйти на прежний уровень поле простоя? Это не проблема. Простой не такой уж и большой. Саша — уже опытный футболист, он наберет форму, возможно, получит игровую практику», – рассказал Горшков.

Источник: Eurofootball
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кержаков Александр Горшков Александр
Комментарии (2)
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Taps
1444835078
Не староват ? Пусть лучше идёт к Мутко замом.
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Вомбат
1444850773
Мутко такой зам нужен только как зять Тюльпанова. Так что пусть он лучше играет в Зените-2 и пользу приносит. В Европе ему делать нечего, там его никто не ждет.
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