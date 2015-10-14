Горшков: «Желание Кержакова уехать за рубеж – правильное»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков считает, что нападающему Александру Кержакову стоит уехать за рубеж.

«Можно было предположить, что события будут развиваться именно таким образом. Была информация, что Кержаков хочет уехать в аренду и уже есть договоренность об этом с клубом. Я думаю, это правильное решение. Саша сможет получить игровую практику, а летом, когда Виллаш-Боаш покинет команду, придет новый наставник и, возможно, он будет рассматривать кандидатуру Кержакова. Если тренер будет в нем заинтересован — то у Саши появится возможность остаться в команде. Лично я хотел бы, чтобы он остался в «Зените». Возраст ему позволяет играть.



Такой форвард нужен для вариативности в атаке. Сейчас мы видим, что в клубе не хватает нападающего такого плана, как Кержаков. Сможет ли он выйти на прежний уровень поле простоя? Это не проблема. Простой не такой уж и большой. Саша — уже опытный футболист, он наберет форму, возможно, получит игровую практику», – рассказал Горшков.