Горшков: «Психологический груз на Дзюбу повесили журналисты»

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мыслями насчет игры форварда петербургского клуба Артема Дзюбы, который в поединке 23-го тура против «Амкара» (2:0) оформил свой сотый гол в карьере.

– Первый гол стал юбилейным для Артeма Дзюбы. Ожидали такой феерии от него в этом сезоне?

– В принципе, он вписался в команду и стал основным игроком в «Зените», несмотря на то, что были опасения в момент его перехода. Однако ему удалось найти взаимопонимание с партнерами, он играл полезно, забивал нужные мячи, даже когда не показывал красивой игры. Рядом с ним исполнители хорошего класса, часто отдают ему передачи, создают моменты, он отвечает взаимностью. Всe это позволяет «Зениту» больше времени проводить в атаке, создавать возможности для взятия ворот. Тем не менее хочется от него большего в атаке.

– Теперь после снятия психологического груза в преддверии сотого мяча у Дзюбы в плане реализации должно лучше пойти?

– Я не думаю, что был груз – его журналисты на Артeма повесили.