Горшков назвал ситуацию, в которой покупка Соболева «Зенитом» будет объяснима

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможный переход форварда «Спартака» Александра Соболева в петербургскую команду.

«Соболев может усилить «Зенит» в контексте вариативности. Но в то же время в составе сине-бело-голубых уже есть футболист похожего типа – Кассьерра. Однако в плане глубины состава Соболев может стать усилением для петербуржцев.

Токсичность Соболева? В «Зените» сейчас тоже собраны люди с далеко не самым простым характером, но тренерскому штабу и руководству в большинстве случаев удаeтся справляться с такими моментами. Поэтому с этим проблем возникнуть не должно.

А вот цена вопроса – это другой разговор. Здесь уже возникают сомнения, а нужен ли за такие деньги «Зениту» игрок для глубины состава? Есть, конечно, вероятность, что мы не знаем каких-то подоплeк. Например, что к Кассьерре есть какой-то интерес и он может покинуть клуб. Наверное, только в этом случае покупка Соболева объяснима», – сказал Горшков.