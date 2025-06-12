Горшков: «Не очень хорошо отношусь к политике «Зенита»

Бывший зенитовец Александр Горшков оценил скорый трансфер Жерсона из «Фламенго».
«Зениту» не хватило во второй части сезона креатива в лице такого футболиста, как Клаудиньо. А Вендел был немотивирован.
Жерсон должен добавить креатива команде и стать некой заменой Венделу. Но я не очень хорошо отношусь к политике клуба покупать бразильцев за большие деньги», – сказал Горшков.
- Жерсона покупают за 25 миллионов евро.
- Бразилец будет зарабатывать в России 6 миллионов евро в год.
- Жерсон выступает за сборную Бразилии.
Источник: «Чемпионат»