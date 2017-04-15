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    Экс-игрок «Зенита» Горшков уверен, что Дзюба в матче против «Спартака» будет рвать и метать

    Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков в интервью RT поделился ожиданиями от игры Артема Дзюбы в матче 23-го тура РФПЛ против «Спартака». Напомним, форвард выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год.

    – Артем Дзюба впервые приедет на «Открытие Арену» в качестве вице-капитана «Зенита» и наверняка будет принят болельщиками «Спартака» не лучшим образом. Насколько правомерно с их стороны обвинять футболиста в предательстве?

    – Ну о каком предательстве идет речь? Мы живем в такое время, что игроки спокойно переходят из одного клуба в другой. К тому же следует зреть в корень. Думаю, Дзюба ушел из «Спартака» не только из-за денег. Значит, были еще какие-то причины, побудившие Артема покинуть родную команду. А фанаты все восприняли со своей колокольни. Лично меня этот трансфер удивил, но, с другой стороны, сейчас случается и такое.

    Да, раньше в «Зените» капитанскую повязку мог получить только питерский игрок или тот, кто больше всех матчей провел, но теперь времена изменились. Нынешняя команда совсем не похожа на ту, которая была лет десять назад, и люди воспринимают ее совершенно иначе. В городе произошедшие изменения нравятся далеко не всем. Многих не устраивает, что играет мало российских футболистов, что это теперь не та близкая команда, за которую рубились чуть ли не «ребята с нашего двора». На мой взгляд, повязку должен носить лидер. При этом не стоит изучать список клубов, за которые он выступал до того.

    – Дзюба забивал в каждом матче со «Спартаком» после своего ухода из команды. Как думаете, отличится ли он на этот раз?

    – Такие вещи сложно прогнозировать, но то, что Артем будет сверхмотивирован – факт. На «Открытие Арене» он будет рвать и метать.

    Встреча состоится 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 08:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 15 апреля 2017, 13:02

      Надеюсь, не только свою футболку.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 15 апреля 2017, 11:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Должен забить, что-бы спартаковские глоры кипятком от досады ссали)))

      -6
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      Рейтинг: +66

      Дмитрий ФКСМ 15 апреля 2017, 10:41

      вот такой должен быть заголовок статьи: "Игрочишку будет рвать и икру метать" ,а не рвать и метать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 15 апреля 2017, 10:15

      А толку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 15 апреля 2017, 09:40

      "На «Открытие Арене» он будет рвать и метать." ...
      Рвать трусы ... метать какашки ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед 15 апреля 2017, 09:12

      У него нет другого выбора, или придётся за "базар" отвечать

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 15 апреля 2017, 09:04

      порвёт очко себе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +893

      Krics 15 апреля 2017, 08:59

      Валяться в штрафной будет, жаль ставки не принимают.

      5
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 15 апреля 2017, 08:54

      Главное чтобы Дзю пуканчик не порвал от такого то старания

      -1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 15 апреля 2017, 08:22

      Горш... как говорите.. Кофе? Это кто ваще???

      -1
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      Рейтинг: +4024

      raritet > momwig_ 15 апреля 2017, 10:11

      Думаю, он и забьет

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet > raritet 15 апреля 2017, 10:14

      А когда в финальном матче кубка УЕФА вынужден был выйти на поле уже давно возрастной Горшков, я думал о том, выдержит ли он сумасшедший накал борьбы. Он был спокоен как танк.А ты говоришь КОФЕ.

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