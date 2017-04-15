Экс-игрок «Зенита» Горшков уверен, что Дзюба в матче против «Спартака» будет рвать и метать

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков в интервью RT поделился ожиданиями от игры Артема Дзюбы в матче 23-го тура РФПЛ против «Спартака». Напомним, форвард выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год.

– Артем Дзюба впервые приедет на «Открытие Арену» в качестве вице-капитана «Зенита» и наверняка будет принят болельщиками «Спартака» не лучшим образом. Насколько правомерно с их стороны обвинять футболиста в предательстве?

– Ну о каком предательстве идет речь? Мы живем в такое время, что игроки спокойно переходят из одного клуба в другой. К тому же следует зреть в корень. Думаю, Дзюба ушел из «Спартака» не только из-за денег. Значит, были еще какие-то причины, побудившие Артема покинуть родную команду. А фанаты все восприняли со своей колокольни. Лично меня этот трансфер удивил, но, с другой стороны, сейчас случается и такое.

Да, раньше в «Зените» капитанскую повязку мог получить только питерский игрок или тот, кто больше всех матчей провел, но теперь времена изменились. Нынешняя команда совсем не похожа на ту, которая была лет десять назад, и люди воспринимают ее совершенно иначе. В городе произошедшие изменения нравятся далеко не всем. Многих не устраивает, что играет мало российских футболистов, что это теперь не та близкая команда, за которую рубились чуть ли не «ребята с нашего двора». На мой взгляд, повязку должен носить лидер. При этом не стоит изучать список клубов, за которые он выступал до того.

– Дзюба забивал в каждом матче со «Спартаком» после своего ухода из команды. Как думаете, отличится ли он на этот раз?

– Такие вещи сложно прогнозировать, но то, что Артем будет сверхмотивирован – факт. На «Открытие Арене» он будет рвать и метать.

Встреча состоится 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.