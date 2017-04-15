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  • Экс-игрок «Зенита» Горшков уверен, что Дзюба в матче против «Спартака» будет рвать и метать

Экс-игрок «Зенита» Горшков уверен, что Дзюба в матче против «Спартака» будет рвать и метать

15 апреля 2017, 08:12
12

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков в интервью RT поделился ожиданиями от игры Артема Дзюбы в матче 23-го тура РФПЛ против «Спартака». Напомним, форвард выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год.

– Артем Дзюба впервые приедет на «Открытие Арену» в качестве вице-капитана «Зенита» и наверняка будет принят болельщиками «Спартака» не лучшим образом. Насколько правомерно с их стороны обвинять футболиста в предательстве?

– Ну о каком предательстве идет речь? Мы живем в такое время, что игроки спокойно переходят из одного клуба в другой. К тому же следует зреть в корень. Думаю, Дзюба ушел из «Спартака» не только из-за денег. Значит, были еще какие-то причины, побудившие Артема покинуть родную команду. А фанаты все восприняли со своей колокольни. Лично меня этот трансфер удивил, но, с другой стороны, сейчас случается и такое.

Да, раньше в «Зените» капитанскую повязку мог получить только питерский игрок или тот, кто больше всех матчей провел, но теперь времена изменились. Нынешняя команда совсем не похожа на ту, которая была лет десять назад, и люди воспринимают ее совершенно иначе. В городе произошедшие изменения нравятся далеко не всем. Многих не устраивает, что играет мало российских футболистов, что это теперь не та близкая команда, за которую рубились чуть ли не «ребята с нашего двора». На мой взгляд, повязку должен носить лидер. При этом не стоит изучать список клубов, за которые он выступал до того.

– Дзюба забивал в каждом матче со «Спартаком» после своего ухода из команды. Как думаете, отличится ли он на этот раз?

– Такие вещи сложно прогнозировать, но то, что Артем будет сверхмотивирован – факт. На «Открытие Арене» он будет рвать и метать.

Встреча состоится 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Горшков Александр
Комментарии (12)
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momwig_
1492233745
Горш... как говорите.. Кофе? Это кто ваще???
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oyabun
1492235698
Главное чтобы Дзю пуканчик не порвал от такого то старания
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Krics
1492235973
Валяться в штрафной будет, жаль ставки не принимают.
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лёха72
1492236293
порвёт очко себе
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Ортапед
1492236722
У него нет другого выбора, или придётся за "базар" отвечать
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Atom2020
1492238427
"На «Открытие Арене» он будет рвать и метать." ... Рвать трусы ... метать какашки ...
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Borz1
1492240550
А толку
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Дмитрий ФКСМ
1492242101
вот такой должен быть заголовок статьи: "Игрочишку будет рвать и икру метать" ,а не рвать и метать!
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dyema
1492244921
Должен забить, что-бы спартаковские глоры кипятком от досады ссали)))
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Bivaliy67
1492250574
Надеюсь, не только свою футболку.
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