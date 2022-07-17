Александр Горшков - статистика
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Горшков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 февраля 1970
|Имя
|Александр
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Горшков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 февраля 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ядро
|20
|3
|11
|6
|Дата
|Матч
|17.07.2022
|Родина-М
|1 : 0
|Ядро
|24.07.2022
|Ядро
|2 : 2
|Балтика-БФУ
|31.07.2022
|Динамо СПб
|1 : 0
|Ядро
|10.08.2022
|Зенит-2
|2 : 1
|Ядро
|14.08.2022
|Ядро
|0 : 1
|Ленинградец
|21.08.2022
|Луки-Энергия
|1 : 0
|Ядро
|27.08.2022
|Ядро
|2 : 1
|Зоркий
|05.09.2022
|Электрон
|1 : 4
|Ядро
|10.09.2022
|Ядро
|0 : 3
|Енисей-М
|18.09.2022
|Ядро
|1 : 1
|Звезда
|22.09.2022
|Балтика-БФУ
|0 : 0
|Ядро
|26.09.2022
|Ядро
|2 : 2
|Динамо СПб
|08.10.2022
|Ядро
|1 : 3
|Зенит-2
|15.10.2022
|Ленинградец
|3 : 1
|Ядро
|19.10.2022
|Ядро
|1 : 1
|Луки-Энергия
|24.10.2022
|Зоркий
|4 : 2
|Ядро
|30.10.2022
|Ядро
|0 : 2
|Электрон
|05.11.2022
|Енисей-М
|2 : 2
|Ядро
|09.11.2022
|Звезда
|3 : 2
|Ядро
|13.11.2022
|Ядро
|4 : 1
|Родина-М