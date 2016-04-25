Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Горшков: «Судьба золотых медалей еще не решена»

25 апреля 2016, 09:57
4

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился эмоциями от матча петербургского клуба с «Ростовом» в 25-м туре РФПЛ (0:3).

«Поражение питерцев с таким крупным счетом для меня большая неожиданность. Но нужно отметить, что «Ростов» заслуженно победил, не дал «Зениту» практически ничего сделать. Подопечные Курбана Бердыева очень организованно сыграли сзади и свое счастье нашли в контратаках. В первую очередь стоит отметить соперника, который в обороне действовал очень грамотно, перекрывал все зоны, и «Зенит» вообще фактически ничего не создал.

В первом тайме была вязкая игра — в этом, безусловно, заслуга «Ростова». Не зря они в чемпионате России и пропустили меньше всех, а в этом году так вообще на ноль все матчи проводят. Соперник не позволил сине-бело-голубым играть в свою силу.

Думаю, судьба золотых медалей еще не решена. Но «Зениту», наверное, уже будет сложно рассчитывать на чемпионство. А вот для ЦСКА и «Ростова», и, может быть, «Локомотива», все впереди. Еще осталось несколько туров, и борьба за золото будет идти до конца. На что будет «Зенит» претендовать? Нужно пытаться зацепиться за Лигу чемпионов, шансы еще есть. Но будет сложно», — сказал он.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Горшков Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Black Giz
1461569290
Поправили корону ребяткам)))
Ответить
vgarakh
1461570318
Прошлись катком
Ответить
APchelov
1461572644
Обойти на вираже не удалось. Теперь Зенит уже никто вперёд не пустит
Ответить
Serjoga
1461592087
А кто-нибудь уже назвал чемпиона?
Ответить
Главные новости
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
1
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
4
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Все новости
Все новости
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
4
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
3
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
3
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
5
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
5
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
12
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
3
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
7
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
11
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
2
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+