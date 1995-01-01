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    Горшков: «Меня не взяли в один российский клуб из-за того, что я плохо ушел из «Зенита». Естественно, с Малафеевым и Радимовым не общаюсь»

    Бывший тренер системы «Зенита» Александр Горшков рассказал о трудностях своего трудоустройства в России. Сейчас он работает в латышском «Даугавпилсе».

    «Когда я пытался трудоустроиться в одном из российских футбольных клубов, мне дали понять, что прослеживается связь. Мне дали отрицательный ответ из-за того, что я плохо ушeл из «Зенита». Я уже об этом не думаю. Долгое время было непросто. Время прошло, и я давно забыл, пошeл своей дорогой. И даже вспоминать об этом не хочется.

    Общаюсь ли я с Вячеславом Малафеевым и Владиславом Радимовым? Естественно, никакого общения нет», – сказал Горшков изданию «Спорт день за днем».

    • В 2018 году Горшков возглавлял «Зенит-2».
    • В качестве игрока Горшков провел больше всего матчей за «Зенит».
    • С командой он брал РПЛ, Кубок УЕФА.

    Горшков – о своем увольнении: «Надо поставить «Зениту» 10 баллов за актерское мастерство. Все было очень здорово разыграно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт день за днем»

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      Hektor 84 28 минут назад

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