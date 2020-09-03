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  • Горшков: «Меня не взяли в один российский клуб из-за того, что я плохо ушел из «Зенита». Естественно, с Малафеевым и Радимовым не общаюсь»

Горшков: «Меня не взяли в один российский клуб из-за того, что я плохо ушел из «Зенита». Естественно, с Малафеевым и Радимовым не общаюсь»

3 сентября 2020, 00:58
9

Бывший тренер системы «Зенита» Александр Горшков рассказал о трудностях своего трудоустройства в России. Сейчас он работает в латышском «Даугавпилсе».

«Когда я пытался трудоустроиться в одном из российских футбольных клубов, мне дали понять, что прослеживается связь. Мне дали отрицательный ответ из-за того, что я плохо ушeл из «Зенита». Я уже об этом не думаю. Долгое время было непросто. Время прошло, и я давно забыл, пошeл своей дорогой. И даже вспоминать об этом не хочется.

Общаюсь ли я с Вячеславом Малафеевым и Владиславом Радимовым? Естественно, никакого общения нет», – сказал Горшков изданию «Спорт день за днем».

  • В 2018 году Горшков возглавлял «Зенит-2».
  • В качестве игрока Горшков провел больше всего матчей за «Зенит».
  • С командой он брал РПЛ, Кубок УЕФА.

Горшков – о своем увольнении: «Надо поставить «Зениту» 10 баллов за актерское мастерство. Все было очень здорово разыграно»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Горшков Александр
Комментарии (9)
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Hektor 84
1599086924
Буланов та еще гнида
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Nevsky_RU
1599113687
Да уж, некрасивая ситуация. Хз кто там по факту прав а кто нет. Но просто по личным впечатлениям Горшков больше доверия вызывает)
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neveldomha
1599118953
Я не нашел никакой информации о плохом уходе из "Зенита-2" А.Горшкова. Ушел по обоюдному согласию, в связи с тем, что тренер не справился с задачами, поставленными руководством клуба, оказавшегося в итоге внизу турнирной таблицы ФНЛ. Обычная практика.
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Chehofff
1599129820
Не этично поливать грязью родной клуб. Горшков несомненно хороший человек и легенда клуба. Но от тренера ждут результат. Горшков с "Зенитом-2" за девять туров взял лишь одно очко. Понятно, что большие боссы, оперирующие исключительно цифрами, вежливо поменяли Горшкова на Радимова. С Радимовым сразу же в трёх матчах команда взяла 5 очков. Хотя по результатам сезона "Зенит-2" вылетел из ФНЛ. Это футбол, игра на результат. В России и звездные тренеры мирового уровня получали увольнения за плохой результат команды. Не психовали. И не искали крайних. Всегда нужно оставаться профессионалом.
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balam
1599134314
Горшков нормальный мужик.сдается, журнализды опять фраз надергали
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морозз
1599144151
Надо было куда то приткнуть Радимова...он же был капитанам бомжей и один раз даже получил от Риксона парочку боковых! А кто такой Горшков, просто рабочая лошадка...которая и тянула Зенит вверх! Ну а Радимов по его некоторым вью... просто неадекват и бомж, что и тянется по всей его карьере футболиста а затем и тренера Зенита!
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