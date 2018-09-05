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    Горшков – о своем увольнении: «Надо поставить «Зениту» 10 баллов за актерское мастерство. Все было очень здорово разыграно»

    Александр Горшков рассказал о деталях своего увольнения с поста старшего тренера «Зенита-2». Сегодня петербургский клуб объявил о расторжении контракта со специалистом по обоюдному согласию. Его заменил Владислав Радимов.

    «Во-первых, надо поставить «Зениту» 10 баллов за актерское мастерство. Все было очень здорово разыграно. За три недели до начала чемпионата поменяли тренерский штаб молодежки и «Зенита-2».

    Заместитель спортивного директора клуба Малафеев сообщил, что у нас идет курс на развитие молодых игроков, поэтому из молодежки перешла большая группа футболистов. После матчей Малафеев говорил мне, что игра устраивает, главное, чтобы ребята развивались, результат не важен.

    Но после девятого тура курс неожиданно поменялся: мне сказали, что необходимо сохранить место в первом дивизионе, поэтому я уволен. А с командой дальше будут работать антикризисные менеджеры», – сказал Горшков.

    В девяти турах ФНЛ «Зенит-2» потерпел восемь поражений и один раз сыграл вничью. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2018 18:05
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 22 сентября 2018, 16:20

      В Зените никогда не ценили своих ветеранов. И куча игроков потом ругали Зенит и его менеджмент!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +67327

      portero 19 сентября 2018, 18:03

      Радимов за три тура 5 очков.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 сентября 2018, 00:06

      За такие достижения -- только увольнение !!!

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 00:05

      Там нет ни актёрского мастерства, ни профессионального у менеджмента "Зенита" по организации стратегии развития структуры футбольного клуба от пацанчиков до основного " Зенита". Ущербный слоган :" Один город -- одна команда," не даёт возможности молодым футболистам развиваться и набираться игрового опыта в местных командах. Таковых там просто нет, кроме созданного в этом году " Ленинградца" выступающего в ПФЛ.

      7
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      Рейтинг: +5888

      Павелий > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 16:22

      Полностью согласен. А если вспомнить про "В цветах зенита нет чёрного", то понимаешь, как быстро помочь малолетним глорам интерпретировать вроде бы безобидный "Один город - одна команда" в нацистский "Одна страна - одна нация".

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 5 сентября 2018, 23:55

      При всём уважении к Горшкову так и хочется сказать: "поздравляю Шарик - ты балбес!". За такой результат ясен пень, что тебя выгонят. Головой-то тоже нужно думать. Было бы что-нить типа 1 победа, 3 ничьих и 4 поражения - ещё бы думали. Но Горшков отработал в стиле "могу копать, могу не копать".

      5
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 5 сентября 2018, 22:44

      Саш, ты так говоришь,как-будто тебя из-за первого места турнули...Всё поделом! Набирайся опыта и докажи нам всем,чего ты стоишь как тренер! Удачи!

      8
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      Рейтинг: +43

      anspb.ru 5 сентября 2018, 22:40

      Зенит выиграл все матчи и 1 сыграл вничью
      Зенит-2 проиграл все матчи и 1 сыграл вничью

      Совпадение? Не думаю.

      2
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      Рейтинг: +1311

      Taps 5 сентября 2018, 22:25

      Позор Горшкову, правильно выгнали.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 сентября 2018, 21:18

      Ну а чему удивляться? Если в 9 матчах 8 поражений - то тут наверно любого тренера в любом клубе в мире уволят.

      7
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      Рейтинг: +600

      polozovs 5 сентября 2018, 21:11

      Не так все радужно в газовом королевстве

      -1
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