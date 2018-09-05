Горшков – о своем увольнении: «Надо поставить «Зениту» 10 баллов за актерское мастерство. Все было очень здорово разыграно»

Александр Горшков рассказал о деталях своего увольнения с поста старшего тренера «Зенита-2». Сегодня петербургский клуб объявил о расторжении контракта со специалистом по обоюдному согласию. Его заменил Владислав Радимов.

«Во-первых, надо поставить «Зениту» 10 баллов за актерское мастерство. Все было очень здорово разыграно. За три недели до начала чемпионата поменяли тренерский штаб молодежки и «Зенита-2».

Заместитель спортивного директора клуба Малафеев сообщил, что у нас идет курс на развитие молодых игроков, поэтому из молодежки перешла большая группа футболистов. После матчей Малафеев говорил мне, что игра устраивает, главное, чтобы ребята развивались, результат не важен.

Но после девятого тура курс неожиданно поменялся: мне сказали, что необходимо сохранить место в первом дивизионе, поэтому я уволен. А с командой дальше будут работать антикризисные менеджеры», – сказал Горшков.

В девяти турах ФНЛ «Зенит-2» потерпел восемь поражений и один раз сыграл вничью. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.