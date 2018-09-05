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  • Горшков – о своем увольнении: «Надо поставить «Зениту» 10 баллов за актерское мастерство. Все было очень здорово разыграно»

Горшков – о своем увольнении: «Надо поставить «Зениту» 10 баллов за актерское мастерство. Все было очень здорово разыграно»

5 сентября 2018, 18:05
40

Александр Горшков рассказал о деталях своего увольнения с поста старшего тренера «Зенита-2». Сегодня петербургский клуб объявил о расторжении контракта со специалистом по обоюдному согласию. Его заменил Владислав Радимов.

«Во-первых, надо поставить «Зениту» 10 баллов за актерское мастерство. Все было очень здорово разыграно. За три недели до начала чемпионата поменяли тренерский штаб молодежки и «Зенита-2».

Заместитель спортивного директора клуба Малафеев сообщил, что у нас идет курс на развитие молодых игроков, поэтому из молодежки перешла большая группа футболистов. После матчей Малафеев говорил мне, что игра устраивает, главное, чтобы ребята развивались, результат не важен.

Но после девятого тура курс неожиданно поменялся: мне сказали, что необходимо сохранить место в первом дивизионе, поэтому я уволен. А с командой дальше будут работать антикризисные менеджеры», – сказал Горшков.

В девяти турах ФНЛ «Зенит-2» потерпел восемь поражений и один раз сыграл вничью. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Зенит-2 Зенит Горшков Александр
Комментарии (40)
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Skull_Boy
1536161259
Тебя тупа развели и сплавили, а бомжи младшие так и так вылетят, как и в прошлом сезоне, только место сохранили за собой из-за отказов играть в ФНЛ ряда клубов
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panmon
1536161746
в смысле!? то есть хотел 1 очко за 9 матчей заработать и оставаться тренером? Конечно игра не важна, но просто сливать все подряд - не дело
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qawzsexdr
1536163745
Ну не настолько же не важен результат, чтобы за 9 туров одно очко набрать.
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Мары
1536165408
В Зените-2 началась очередная серия "игры престолов". В козни Ланистеров активно вмешивается клан ООО "Газпром". Радимов со страхом считает дни до окончания спора с Глушаковым.
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Shaitan.
1536167270
За 9 туров одно очко и еще возмущаться пытается. Настолько расслабил булки, что на результат вообще не смотрел видимо.
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polozovs
1536171115
Не так все радужно в газовом королевстве
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Обер-КанцлерЪ
1536171514
Ну а чему удивляться? Если в 9 матчах 8 поражений - то тут наверно любого тренера в любом клубе в мире уволят.
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С-Пб on-line
1536176683
Саш, ты так говоришь,как-будто тебя из-за первого места турнули...Всё поделом! Набирайся опыта и докажи нам всем,чего ты стоишь как тренер! Удачи!
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Рубик Докоян
1536181535
Там нет ни актёрского мастерства, ни профессионального у менеджмента "Зенита" по организации стратегии развития структуры футбольного клуба от пацанчиков до основного " Зенита". Ущербный слоган :" Один город -- одна команда," не даёт возможности молодым футболистам развиваться и набираться игрового опыта в местных командах. Таковых там просто нет, кроме созданного в этом году " Ленинградца" выступающего в ПФЛ.
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Zenmaster
1536181594
За такие достижения -- только увольнение !!!
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