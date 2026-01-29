Введите ваш ник на сайте
Бывший игрок ЦСКА и сборной России возглавил клуб Первой лиги

Сегодня, 11:38

Новым главным тренером «Черноморца» стал Денис Попов.

«Футбольный клуб «Черноморец» рад приветствовать Дениса Александровича на должности главного тренера бело-синих! Желаем успешного выполнения поставленных задач и достижения намеченных целей!» – говорится в сообщении новороссийцев.

Предыдущим клубом 46-летнего специалиста был «Муром», который он покинул в ноябре.

Тренерский штаб «Черноморца» останется без изменений.

  • Попов – воспитанник новороссийского клуба и наиболее известен по игре за ЦСКА, с которым стал чемпионом России в 2003 году. Провел 5 матчей за сборную РФ.
  • Предыдущий тренер «Черноморца» Вадим Евсеев возглавил «Динамо Мх» в РПЛ.
  • Новороссийский клуб занимает 12-е место в Первой лиге с 24 очками после 21 матча.

Еще по теме:
Экс-спартаковец Гулиев вернулся в Россию 1
«Черноморец» определился с тренером на замену Евсееву 1
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
Источник: официальный сайт «Черноморца»
Россия. PARI Первая лига Черноморец Попов Денис
