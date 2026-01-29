Бывший игрок ЦСКА и сборной России возглавил клуб Первой лиги

Новым главным тренером «Черноморца» стал Денис Попов.

«Футбольный клуб «Черноморец» рад приветствовать Дениса Александровича на должности главного тренера бело-синих! Желаем успешного выполнения поставленных задач и достижения намеченных целей!» – говорится в сообщении новороссийцев.

Предыдущим клубом 46-летнего специалиста был «Муром», который он покинул в ноябре.

Тренерский штаб «Черноморца» останется без изменений.