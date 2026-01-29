Бывший игрок ЦСКА и сборной России возглавил клуб Первой лиги

Новым главным тренером «Черноморца» стал Денис Попов.
«Футбольный клуб «Черноморец» рад приветствовать Дениса Александровича на должности главного тренера бело-синих! Желаем успешного выполнения поставленных задач и достижения намеченных целей!» – говорится в сообщении новороссийцев.
Предыдущим клубом 46-летнего специалиста был «Муром», который он покинул в ноябре.
Тренерский штаб «Черноморца» останется без изменений.
- Попов – воспитанник новороссийского клуба и наиболее известен по игре за ЦСКА, с которым стал чемпионом России в 2003 году. Провел 5 матчей за сборную РФ.
- Предыдущий тренер «Черноморца» Вадим Евсеев возглавил «Динамо Мх» в РПЛ.
- Новороссийский клуб занимает 12-е место в Первой лиге с 24 очками после 21 матча.
Источник: официальный сайт «Черноморца»