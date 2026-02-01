«Уфа» продлила контракт с чемпионом России в составе «Спартака»

Защитник Денис Кутин продлил контракт с «Уфой». Теперь соглашение действует до конца 2026 года.

«Продолжаем комплектование команды, при этом уже смотрим в завтрашний день. Рады, что Денис остаeтся с нами и в следующем сезоне, один из старожилов нашего клуба продолжит путь вместе с «Уфой», – сказал спортивный директор клуба Анзор Саная.