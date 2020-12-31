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    «Никогда не теряем связи с выпускниками». Чемпион России в составе «Спартака» Кутин подписал контракт с «Чертаново»

    Как и анонсировалось, защитник Денис Кутин продолжит карьеру в клубе ФНЛ «Чертаново». Контракт подписан.

    «Мы никогда не теряем связи со своими выпускниками, где бы они ни играли. Денис Кутин выпустился из «Чертаново» более десяти лет назад, успел стать чемпионом и обладателем Кубка, а теперь возвращается домой», – написали москвичи.

    • Кутин – уроженец немецкого Гамбурга.
    • С 2010 по 2018 год защитник принадлежал «Спартаку», провел 4 матча в РПЛ.
    • Последним клубом Кутина был «Шинник».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Чертаново»

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