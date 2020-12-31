«Никогда не теряем связи с выпускниками». Чемпион России в составе «Спартака» Кутин подписал контракт с «Чертаново»

Как и анонсировалось, защитник Денис Кутин продолжит карьеру в клубе ФНЛ «Чертаново». Контракт подписан.
«Мы никогда не теряем связи со своими выпускниками, где бы они ни играли. Денис Кутин выпустился из «Чертаново» более десяти лет назад, успел стать чемпионом и обладателем Кубка, а теперь возвращается домой», – написали москвичи.
- Кутин – уроженец немецкого Гамбурга.
- С 2010 по 2018 год защитник принадлежал «Спартаку», провел 4 матча в РПЛ.
- Последним клубом Кутина был «Шинник».
Нам думается, что не случайно на территории школы уже более 10 лет красуется плакат с Кутиным на первом плане. Кстати, лично поздравить Дениса с возвращением в «Чертаново» весьма проблематично – он принципиально не ведeт соцсетей. Пожелания принимаются здесь, мы передадим pic.twitter.com/6V3CQvprkn— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) January 13, 2021