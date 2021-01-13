«Никогда не теряем связи с выпускниками». Чемпион России в составе «Спартака» Кутин подписал контракт с «Чертаново»

Как и анонсировалось, защитник Денис Кутин продолжит карьеру в клубе ФНЛ «Чертаново». Контракт подписан.

«Мы никогда не теряем связи со своими выпускниками, где бы они ни играли. Денис Кутин выпустился из «Чертаново» более десяти лет назад, успел стать чемпионом и обладателем Кубка, а теперь возвращается домой», – написали москвичи.

Кутин – уроженец немецкого Гамбурга.

С 2010 по 2018 год защитник принадлежал «Спартаку», провел 4 матча в РПЛ.

Последним клубом Кутина был «Шинник».