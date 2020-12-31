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    Чемпион России в составе «Спартака» Кутин присоединился к «Чертаново»

    Защитник Денис Кутин пополнил «Чертаново». Он уже тренируется с московским представителем ФНЛ.

    «Команда вышла из отпуска. Выпускник школы «Чертаново» и экс игрок «Спартака» Денис Кутин провeл первую тренировку за «Чертаново» после почти десятилетней паузы», – сообщили москвичи.

    • Кутин – уроженец немецкого Гамбурга.
    • С 2010 по 2018 год защитник принадлежал «Спартаку», провел 4 матча в РПЛ.
    • Кутин брал с командой чемпионство.

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    Источник: твиттер «Чертаново»

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