Чемпион России в составе «Спартака» Кутин присоединился к «Чертаново»

Защитник Денис Кутин пополнил «Чертаново». Он уже тренируется с московским представителем ФНЛ.
«Команда вышла из отпуска. Выпускник школы «Чертаново» и экс игрок «Спартака» Денис Кутин провeл первую тренировку за «Чертаново» после почти десятилетней паузы», – сообщили москвичи.
- Кутин – уроженец немецкого Гамбурга.
- С 2010 по 2018 год защитник принадлежал «Спартаку», провел 4 матча в РПЛ.
- Кутин брал с командой чемпионство.
Команда вышла из отпуска. Выпускник @chertanovo и экс игрок @fcsm_official Денис Кутин провeл первую тренировку за Чертаново после почти десятилетней паузы. pic.twitter.com/51usUu0zSn— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) January 11, 2021