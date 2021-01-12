Чемпион России в составе «Спартака» Кутин присоединился к «Чертаново»

Защитник Денис Кутин пополнил «Чертаново». Он уже тренируется с московским представителем ФНЛ.

«Команда вышла из отпуска. Выпускник школы «Чертаново» и экс игрок «Спартака» Денис Кутин провeл первую тренировку за «Чертаново» после почти десятилетней паузы», – сообщили москвичи.

Кутин – уроженец немецкого Гамбурга.

С 2010 по 2018 год защитник принадлежал «Спартаку», провел 4 матча в РПЛ.

Кутин брал с командой чемпионство.