Кутин объяснил, что позволило «Спартаку» выиграть РПЛ в 2017 году

Бывший защитник «Спартака» Денис Кутин вспомнил чемпионство сезона-2016/17.

– В чeм был феномен Массимо Карреры?

– Феномен очень прост. На каждой тренировке ребята отрабатывали, как на последней в жизни. Каррера перед каждой игрой мотивировал, будто любой матч тоже может стать последним в жизни.

– Почему впоследствии у «Спартака» не получалось взять чемпионство?

– Я, конечно, не эксперт, но могу выразить своe мнение. На тот момент у «Спартака» были очень качественные легионеры и хорошая атмосфера в команде. Не было каких-то шаек-леек. Команда была единым целым вне зависимости от того, иностранцы это или русские ребята. Все были равны, и это давало большой плюс команде.

– У вас ещe жива мечта снова поиграть в высшей лиге?

– Конечно, есть. Но это не мечта, а цель на ближайшее будущее.