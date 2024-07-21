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  • Кутин объяснил, что позволило «Спартаку» выиграть РПЛ в 2017 году

Кутин объяснил, что позволило «Спартаку» выиграть РПЛ в 2017 году

21 июля 2024, 12:36
3

Бывший защитник «Спартака» Денис Кутин вспомнил чемпионство сезона-2016/17.

– В чeм был феномен Массимо Карреры?

– Феномен очень прост. На каждой тренировке ребята отрабатывали, как на последней в жизни. Каррера перед каждой игрой мотивировал, будто любой матч тоже может стать последним в жизни.

– Почему впоследствии у «Спартака» не получалось взять чемпионство?

– Я, конечно, не эксперт, но могу выразить своe мнение. На тот момент у «Спартака» были очень качественные легионеры и хорошая атмосфера в команде. Не было каких-то шаек-леек. Команда была единым целым вне зависимости от того, иностранцы это или русские ребята. Все были равны, и это давало большой плюс команде.

– У вас ещe жива мечта снова поиграть в высшей лиге?

– Конечно, есть. Но это не мечта, а цель на ближайшее будущее.

  • Сейчас Кутин в «Уфе» из Первой лиги.
  • Уроженец Гамбурга провел за «Спартак» 6 матчей.
  • Игрок стоит 150 тысяч евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутин Денис
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1721555458
"Феномен очень прост" - в 17-ом у команды был тренер. "*
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Валя Ромашина
1721580632
Наработки Оленичева которыми воспользовался Каррера
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