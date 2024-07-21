Кутин объяснил, что позволило «Спартаку» выиграть РПЛ в 2017 году

Бывший защитник «Спартака» Денис Кутин вспомнил чемпионство сезона-2016/17.
– В чeм был феномен Массимо Карреры?
– Феномен очень прост. На каждой тренировке ребята отрабатывали, как на последней в жизни. Каррера перед каждой игрой мотивировал, будто любой матч тоже может стать последним в жизни.
– Почему впоследствии у «Спартака» не получалось взять чемпионство?
– Я, конечно, не эксперт, но могу выразить своe мнение. На тот момент у «Спартака» были очень качественные легионеры и хорошая атмосфера в команде. Не было каких-то шаек-леек. Команда была единым целым вне зависимости от того, иностранцы это или русские ребята. Все были равны, и это давало большой плюс команде.
– У вас ещe жива мечта снова поиграть в высшей лиге?
– Конечно, есть. Но это не мечта, а цель на ближайшее будущее.
- Сейчас Кутин в «Уфе» из Первой лиги.
- Уроженец Гамбурга провел за «Спартак» 6 матчей.
- Игрок стоит 150 тысяч евро.