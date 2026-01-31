Полузащитник «Спартака» отправится в «КАМАЗ»

«КАМАЗ» из Первой лиги положил глаз на полузащитника «Спартака» Антона Рощина.

«В лагерь команды Антона Хазова сегодня прибудет полузащитник «Спартака» Антон Рощин.

Первый сбор он прошел с основой красно-белых в Эмиратах, а сейчас с двойкой находится в Турции. Далеко ехать на просмотр не надо – просто сменит отель», – написал источник