Полузащитник «Спартака» отправится в «КАМАЗ»

Вчера, 12:24
1

«КАМАЗ» из Первой лиги положил глаз на полузащитника «Спартака» Антона Рощина.

«В лагерь команды Антона Хазова сегодня прибудет полузащитник «Спартака» Антон Рощин.

Первый сбор он прошел с основой красно-белых в Эмиратах, а сейчас с двойкой находится в Турции. Далеко ехать на просмотр не надо – просто сменит отель», – написал источник

  • 20-летний Рощин вернулся в «Спартак» зимой из аренды в «Ленинградце».
  • За основу красно-белых у Антона 1 матч.
  • Уроженец Астрахани стоит 100 тысяч евро.

Источник: телеграмм-канал Сергея Ильева
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Спартак КАМАЗ Рощин Антон
zigbert
1769878368
Вовремя подсуетились. КАМАЗу нужно усиление состава для продолжения борьбы команды для попадания в РПЛ.
