Полузащитник «Спартака» отправится в «КАМАЗ»

«КАМАЗ» из Первой лиги положил глаз на полузащитника «Спартака» Антона Рощина.
«В лагерь команды Антона Хазова сегодня прибудет полузащитник «Спартака» Антон Рощин.
Первый сбор он прошел с основой красно-белых в Эмиратах, а сейчас с двойкой находится в Турции. Далеко ехать на просмотр не надо – просто сменит отель», – написал источник
- 20-летний Рощин вернулся в «Спартак» зимой из аренды в «Ленинградце».
- За основу красно-белых у Антона 1 матч.
- Уроженец Астрахани стоит 100 тысяч евро.
Источник: телеграмм-канал Сергея Ильева