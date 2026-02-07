Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кононов – об экс-футболисте 4 клубов РПЛ: «Всe-таки «Торпедо» его подпишет»

Кононов – об экс-футболисте 4 клубов РПЛ: «Всe-таки «Торпедо» его подпишет»

Вчера, 22:12

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов озвучил решение по Даниилу Уткину, который находится на просмотре в его команде.

– Что скажете о Данииле Уткине? Он пока не в оптимальной форме, но уже отдал две голевые передачи. Будете его подписывать?

Он пропустил много времени из-за травмы – три-четыре месяца вообще не играл. Сейчас только начинает набирать форму.

Он волевой, крепкий парень, поэтому, думаю, быстро прибавит. Уже сейчас видно, как он работает: с каждой игрой становится всe лучше. Думаю, мы его всe-таки подпишем.

  • 26-летний Уткин – воспитанник «Краснодара».
  • Он также поиграл в РПЛ за «Ахмат», «Ростов» и «Балтику».
  • У полузащитника были варианты трудоустройства в Испании.

Еще по теме:
Кононов высказался о новом тренере «Спартака» 1
Кононов назвал две команды РПЛ, которые будут бороться за чемпионство
Кононов прокомментировал кубковое поражение «Торпедо» от «Балтики»
Источник: Metaratings
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Торпедо Балтика Уткин Даниил Кононов Олег
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Зенитовец Кондаков восхищен Венделом: «Иногда ты даже понять его не можешь»
00:27
Клубы из трех стран интересуются спартаковцем Угальде
00:12
В «Ростове» назвали условие для продажи Вахании
Вчера, 23:58
ФотоСафонов посетил культовое место в Лондоне: «Закрыл гештальт»
Вчера, 23:47
5
Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении
Вчера, 23:05
2
Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии
Вчера, 22:46
Черданцев объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
Вчера, 22:35
3
Реакция МИД Украины на скандальный диалог Мудрика с поляками
Вчера, 22:00
20
«Спартак» отказал саудовскому клубу в аренде нападающего
Вчера, 21:48
«Краснодар» сделал новое предложение по Боселли
Вчера, 20:47
1
Все новости
Все новости
Кононов – об экс-футболисте 4 клубов РПЛ: «Всe-таки «Торпедо» его подпишет»
Вчера, 22:12
Новый стадион «Торпедо» будет опасен для зрителей
Вчера, 10:17
Фото«Уфа» продлила контракт с чемпионом России в составе «Спартака»
1 февраля
1
Тихонов объяснил увольнение из «Енисея»
1 февраля
2
ВидеоИгрок «Уфы» разбил окно во время матча с «Ахматом»
1 февраля
Полузащитник «Спартака» отправится в «КАМАЗ»
31 января
1
Алланазаров – о «деле «Торпедо»: «Надеюсь, всех мразей выявят, и наш футбол станет чище»
30 января
8
Фото«Торпедо» рассталось с 6-м игроком за зиму
30 января
В «Серикспор» могли назначить другого российского тренера
30 января
ФотоБывший игрок ЦСКА и сборной России возглавил клуб Первой лиги
29 января
2
ФотоЭкс-спартаковец Гулиев вернулся в Россию
27 января
1
«Черноморец» определился с тренером на замену Евсееву
25 января
2
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
Экс-хавбек «Спартака» перейдет в российский клуб из чемпионата Азербайджана
25 января
1
Российский клуб вернул легионера, который не хотел приезжать на сборы
25 января
2
«Торпедо» объявило о переходе двух игроков
24 января
«Урал» готов подписать Смолова, но при одном условии
23 января
1
Тихонов объяснил, почему не достиг успеха в «Енисее»
23 января
1
«Черноморец» принуждают назначить тренера, которого клуб не хочет
22 января
1
Фото«Торпедо» подписало игрока «Краснодара» – он стал 8-м новичком команды в январе
22 января
1
ВидеоИгроки «Урала» устроили юбилейный «тоннель» Григорию Иванову
21 января
ФотоЕще один чемпион в составе «Спартака» вошел в штаб «Ротора»
21 января
ФотоЛидер Первой лиги подписал бомбардира из чемпионата Косово
18 января
2
Нападающий «Факела» выкупил брата у другого клуба Первой лиги
16 января
1
ФотоВторой игрок «Серикспора» перешел в «Торпедо»
16 января
1
ФотоБывший игрок «Серикспора» перешел в московский клуб
14 января
Фото«Торпедо» подписало трех игроков
13 января
ВидеоКостромской «Спартак» разом подписал трех легионеров
12 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 