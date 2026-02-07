Кононов – об экс-футболисте 4 клубов РПЛ: «Всe-таки «Торпедо» его подпишет»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов озвучил решение по Даниилу Уткину, который находится на просмотре в его команде.

– Что скажете о Данииле Уткине? Он пока не в оптимальной форме, но уже отдал две голевые передачи. Будете его подписывать?

– Он пропустил много времени из-за травмы – три-четыре месяца вообще не играл. Сейчас только начинает набирать форму.

Он волевой, крепкий парень, поэтому, думаю, быстро прибавит. Уже сейчас видно, как он работает: с каждой игрой становится всe лучше. Думаю, мы его всe-таки подпишем.