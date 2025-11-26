Кононов назвал две команды РПЛ, которые будут бороться за чемпионство

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов назвал фаворитов чемпионской гонки в РПЛ. По его мнению, это «Краснодар» и «Зенит».

«У Краснодара большие шансы на чемпионство. Команда хорошо укомплектована. Уже есть опыт борьбы за первое место, клуб уже становился чемпионом. Считаю, что именно «Краснодар» будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за титул. Ну или «Зенит» будет главным конкурентом «Краснодара» (улыбается). ЦСКА? Возможно, они тоже поборются. Их команда показывает хороший футбол.

Мурад Мусаев? Он доказал, что он состоятельный тренер. И результатами, и своей работой в целом», – сказал Кононов.