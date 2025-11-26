Кононов высказался о новом тренере «Спартака»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов дал комментарий по поводу назначения Вадима Романова в «Спартак».
- «Красно-белые» 11 ноября уволили Деяна Станковича.
- Вадим Романов стал и.о. главного тренера.
- Он дебютировал с домашней победы в дерби с ЦСКА (1:0).
«Я не так близко знаком с ним. Много времени прошло, наслышан о нем, что толковый хороший тренер, молодой.
Пусть работает, сейчас есть возможность поработать, пока руководство решает вопрос с тренером.
Если даст результат, не удивлюсь, что его оставят. Надо доверять своим тренерам», – сказал Кононов.
Источник: «Матч ТВ»