Кононов двумя словами описал игру сборной России при Карпине

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов рассказал, нравится ли ему игра сборной России.

«Мне всегда приятно смотреть за сборной России. Мне нравится, как играет наша сборная. Нравится следить за молодыми ребятами, которые сейчас играют в составе национальной команды.

И в целом качество игры за период отстранения у сборной России очень хорошее. На мой взгляд, Карпин очень хорошо справляется со своей работой в сборной.

Не нужно смотреть на то, что есть ничьи, поражение. В целом игра была с нашим преимуществом. И видно, что рисунок игры у сборной очень конкретный и современный. Поэтому нужно просто дать тренеру спокойно работать», – заявил Кононов.