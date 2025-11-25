Кононов прокомментировал кубковое поражение «Торпедо» от «Балтики»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался после проигранного матча с «Балтикой».

Калининградцы победили на выезде со счетом 2:0.

Они прошли во 2-й этап 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

– Как оцениваете матч?

– Не понравилось, как мы начали игру. Много было ошибок при выходе из обороны, в технической работе с мячом. Потом освоились и начали играть.

Концовка первого тайма была хорошая, создали пару моментов. Во втором тайме уже играли увереннее, можно сказать что игра была равная.

В целом, если не брать счет, я игроками доволен. А что касается результата – мы не прошли дальше, и это плохо.

– Показалось, что у вас есть претензии к игрокам касательно работы без мяча.

– Может быть, к игрокам, которые вышли на замену.