Определен календарь матчей Кубка России в марте

РФС определил расписание следующих матчей FONBET Кубка России сезона 2025/26.
Утверждены календари матчей 1/2 финала Пути РПЛ и игр второго этапа 1/4 финала Пути регионов.
Путь регионов. 1/4 финала. Второй этап
3 марта (вторник)
20:00. «Балтика» (Калининград) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
4 марта (среда)
18:30. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Динамо Мх» (Махачкала)
18:30. «Крылья Советов» (Самара) – «Оренбург»
5 марта (четверг)
18:30 «Арсенал» (Тула) – «Локомотив» (Москва)
Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи
4 марта (среда)
20:45. ЦСКА (Москва) – «Краснодар»
5 марта (четверг)
20:45. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва)
Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответные матчи
17 марта (вторник)
20:45. «Краснодар» – ЦСКА (Москва)
18 марта (среда)
20:45. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва)
В расписании указано московское время.