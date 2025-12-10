Введите ваш ник на сайте
Определен календарь матчей Кубка России в марте

Сегодня, 12:42

РФС определил расписание следующих матчей FONBET Кубка России сезона 2025/26.

Утверждены календари матчей 1/2 финала Пути РПЛ и игр второго этапа 1/4 финала Пути регионов.

Путь регионов. 1/4 финала. Второй этап

3 марта (вторник)

20:00. «Балтика» (Калининград) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

4 марта (среда)

18:30. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Динамо Мх» (Махачкала)

18:30. «Крылья Советов» (Самара) – «Оренбург»

5 марта (четверг)

18:30 «Арсенал» (Тула) – «Локомотив» (Москва)

Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи

4 марта (среда)

20:45. ЦСКА (Москва) – «Краснодар»

5 марта (четверг)

20:45. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва)

Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответные матчи

17 марта (вторник)

20:45. «Краснодар» – ЦСКА (Москва)

18 марта (среда)

20:45. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва)

В расписании указано московское время.

Известный медиаклуб может закрыться и не сыграть в Кубке России 2
КДК запросит объяснения Баринова из-за оскорбительного поведения в игре со «Спартаком» 1
Медведев прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России 11
Россия. Кубок Крылья Советов Оренбург Арсенал Локомотив Балтика Зенит Ростов Динамо Мх Динамо Спартак Краснодар ЦСКА
ВидеоВ Воронеже сносят легендарный ЦСП
16:07
1
Глава «Спартака»: «Масштабных трат у нас не будет»
15:39
5
Газизов высказался о поиске нового тренера для «Динамо Мх»
15:22
1
Реакция Игнашевича на предложение от «Динамо Мх»
15:13
3
ФотоБывший футболист «Зенита» возглавил «Нефтчи»
14:49
3
ФотоФанаты «Спартака» «пробили» выезд за европейский клуб
14:22
13
Фото«Балтика» объявила о 1-м зимнем трансфере – куплен воспитанник «Зенита»
14:04
2
Экс-игрок «Динамо» назвал провальный трансфер клуба
13:38
3
Талалаев дал ответ критикам «примитивного футбола» «Балтики»
13:30
12
Бубнов назвал задачу «Спартака» и «Динамо» в весенней части сезона
13:17
3
ФотоОпределен календарь матчей Кубка России в марте
12:42
Известный медиаклуб может закрыться и не сыграть в Кубке России
2 декабря
2
КДК запросит объяснения Баринова из-за оскорбительного поведения в игре со «Спартаком»
1 декабря
1
Медведев прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России
28 ноября
11
Ротенберг: «Вчера поздравил Карпина с прохождением «Зенита» в Кубке России»
28 ноября
12
ВидеоМостовой вылетел за рекламный щит после борьбы с Фернандесом
28 ноября
Степашин высказался о будущем Гусева в «Динамо» после поражения от «Зенита»
28 ноября
6
Горшков объяснил ситуацию с траурными повязками «Зенита»
28 ноября
19
Гусев высказался о своем будущем в «Динамо» после поражения от «Зенита»
28 ноября
1
ФотоИгроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – известна причина
28 ноября
13
Только одна команда забила больше пенальти в Кубке России, чем «Зенит»
28 ноября
3
ВидеоМостовой раскрыл, как его провоцировал Лунев перед исполнением пенальти
28 ноября
3
Лунев одним словом описал игру «Динамо» в матче с «Зенитом»
27 ноября
Гусев объяснил кубковое поражение «Динамо» от «Зенита»
27 ноября
1
Семак прокомментировал вылет «Зенита» в Путь регионов Кубка России
27 ноября
7
ФотоСформированы все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
27 ноября
4
ФотоОпределились полуфинальные пары Пути РПЛ Кубка России
27 ноября
2
Кубок России. «Зенит» победил «Динамо» (1:0), но все равно вылетел в Путь регионов
27 ноября
64
Стало известно, что случилось с Суторминым перед матчем Кубка России
27 ноября
Фанаты «Динамо» обматерили «Зенит»
27 ноября
30
Известна 2-я пара 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России
27 ноября
Кубок России. «Крылья Советов» прошли команду Первой лиги в серии пенальти
27 ноября
ВидеоВ «Локо» прокомментировали желание Баринова избить фанатов «Спартака»: «Это логично»
27 ноября
17
«Спартак» установил рекорд Кубка России
27 ноября
10
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Зенит»: 27 ноября
27 ноября
2
Видео«Крылья Советов» пропустили от команды Первой лиги после смешной ошибки экс-спартаковца
27 ноября
15
Игрока «Крыльев Советов» увезли в больницу перед матчем с «КАМАЗом»
27 ноября
Волк – об Акинфееве: «Никто не имеет права его осуждать»
27 ноября
10
