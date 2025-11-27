Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором сыграют «Динамо» и «Зенит». Игра состоится 27 ноября, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Касерес, Маричаль, Осипенко, Фернандес, Скопинцев, Рубенс, Фомин, Бителло, Сергеев, Тюкавин.

Главный тренер: Ролан Гусев

«Зенит»: Латышонок, Алип, Нино, Горшков, Мантуан, Барриос, Мостовой, Энрике, Жерсон, Педро, Глушенков.

Главный тренер: Сергей Семак

