Гусев высказался о своем будущем в «Динамо» после поражения от «Зенита»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев высказался о домашнем поражении в FONBET Кубке России от «Зенита» (0:1).

Несмотря на проигрыш в ответном матче 1/4 финала бело-голубые прошли дальше в пути РПЛ. В первой игре они победили «Зенит» со счетом 3:1.

– Степашин давал слово, что в случае четырех побед вы остаетесь главным. Правильно понимаю, что проход дальше в Кубке считается за победу и вам осталось две победы, чтобы остаться главным?

– Не знаю, идет ли в зачет проход дальше. Главное – прошли дальше, надо двигаться от игры к игре. Я уже говорил, что для «Динамо» эти четыре победы просто немного исправят ситуацию, не глобально. «Динамо» должно быть выше. Клуб с такой историей и такой бренд нашего футбола должен бороться за первые места, в данной ситуации этого будет тяжело добиться.

– Почему Лунев сегодня был в воротах?

– Верю в синдром бывших команд и подобные штучки. Решили так я и тренер вратарей. У нас все вратари вносят уверенность, хорошая линия.