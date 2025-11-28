Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гусев высказался о своем будущем в «Динамо» после поражения от «Зенита»

Гусев высказался о своем будущем в «Динамо» после поражения от «Зенита»

Сегодня, 08:30

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев высказался о домашнем поражении в FONBET Кубке России от «Зенита» (0:1).

Несмотря на проигрыш в ответном матче 1/4 финала бело-голубые прошли дальше в пути РПЛ. В первой игре они победили «Зенит» со счетом 3:1.

– Степашин давал слово, что в случае четырех побед вы остаетесь главным. Правильно понимаю, что проход дальше в Кубке считается за победу и вам осталось две победы, чтобы остаться главным?

– Не знаю, идет ли в зачет проход дальше. Главное – прошли дальше, надо двигаться от игры к игре. Я уже говорил, что для «Динамо» эти четыре победы просто немного исправят ситуацию, не глобально. «Динамо» должно быть выше. Клуб с такой историей и такой бренд нашего футбола должен бороться за первые места, в данной ситуации этого будет тяжело добиться.

– Почему Лунев сегодня был в воротах?

– Верю в синдром бывших команд и подобные штучки. Решили так я и тренер вратарей. У нас все вратари вносят уверенность, хорошая линия.

  • Единственный гол в матче забил Андрей Мостовой с пенальти на 29-й минуте.
  • Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» 17 ноября после отставки Валерия Карпина.
  • В следующем раунде пути РПЛ бело-голубые сыграют со «Спартаком».

Еще по теме:
Вингера «Динамо» Бабаева позвали в сборную Азербайджана
Игроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – известна причина
Мостовой раскрыл, как его провоцировал Лунев перед исполнением пенальти 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит Динамо Гусев Ролан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Талалаев оценил «Спартак»: «Уже не та грозная сила для «Балтики»
10:14
1
Круговой оценил эпизод между Дмитриевым и Акинфеевым в момент гола «Спартака»
10:06
Степашин высказался о будущем Гусева в «Динамо» после поражения от «Зенита»
09:30
2
Титов назвал пять лучших полузащитников в истории чемпионатов России
09:20
2
Горшков объяснил ситуацию с траурными повязками «Зенита»
08:45
6
Вингера «Динамо» Бабаева позвали в сборную Азербайджана
08:25
1
ФотоИгроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – известна причина
08:05
4
Итоги летне-осенней части Кубка России, «Спартак» может оставить Романова, похороны Симоняна и другие новости
01:35
Семак: «Любой игрок «Зенита» может уйти, кроме одного»
01:15
9
«Ривер Плейт» хочет подписать двух футболистов «Зенита»
00:36
7
Все новости
Все новости
ВидеоМостовой вылетел за рекламный щит после борьбы с Фернандесом
10:49
Гусев высказался о своем будущем в «Динамо» после поражения от «Зенита»
08:30
ФотоИгроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – известна причина
08:05
4
Только одна команда забила больше пенальти в Кубке России, чем «Зенит»
01:23
4
ВидеоМостовой раскрыл, как его провоцировал Лунев перед исполнением пенальти
00:48
3
Лунев одним словом описал игру «Динамо» в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:48
Гусев объяснил кубковое поражение «Динамо» от «Зенита»
Вчера, 23:23
1
Семак прокомментировал вылет «Зенита» в Путь регионов Кубка России
Вчера, 23:00
6
ФотоСформированы все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:43
3
ФотоОпределились полуфинальные пары Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 22:35
2
Кубок России. «Зенит» победил «Динамо» (1:0), но все равно вылетел в Путь регионов
Вчера, 22:31
60
Стало известно, что случилось с Суторминым перед матчем Кубка России
Вчера, 22:10
Фанаты «Динамо» обматерили «Зенит»
Вчера, 21:57
29
Известна 2-я пара 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Вчера, 20:18
Кубок России. «Крылья Советов» прошли команду Первой лиги в серии пенальти
Вчера, 20:13
ВидеоВ «Локо» прокомментировали желание Баринова избить фанатов «Спартака»: «Это логично»
Вчера, 20:07
16
«Спартак» установил рекорд Кубка России
Вчера, 19:56
9
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Зенит»: 27 ноября
Вчера, 19:44
2
Видео«Крылья Советов» пропустили от команды Первой лиги после смешной ошибки экс-спартаковца
Вчера, 18:55
13
Игрока «Крыльев Советов» увезли в больницу перед матчем с «КАМАЗом»
Вчера, 18:33
Волк – об Акинфееве: «Никто не имеет права его осуждать»
Вчера, 14:19
10
Агент Баринова заявил о провокации болельщиков «Спартака»
Вчера, 13:49
4
ВидеоРаскрыты слова Баринова в перепалке с фанатами «Спартака»
Вчера, 10:53
4
Угальде ответил, стоит ли «Спартаку» оставлять Романова
Вчера, 10:40
6
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Спартака»
Вчера, 10:27
Комментарий болельщиков «Спартака», которых едва не избил Баринов
Вчера, 01:38
24
Тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Локомотивом»
26 ноября
3
ВидеоБаринов едва не подрался с болельщиками «Спартака»
26 ноября
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 