Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мойзес – о матче с «Краснодаром»: «Будет война»

Сегодня, 09:53
5

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о противостояниии красно-синих с «Краснодаром».

Красно-синие победили «быков» дома со счетом 3:1 в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Все хотят выйти в финал Кубка. У нас есть свое оружие, у них свое. Понятно, что будет война. За последние годы матчи с «Краснодаром» стали настоящим противостоянием», – сказал Мойзес.

  • Ответная игра пройдет в Краснодаре 17 марта.
  • Победитель встретится в финале Пути РПЛ с «Динамо» или «Спартаком».

Еще по теме:
Гусев сказал, ждет ли «Динамо» звездная болезнь 1
Круговой принес извинения за игру ЦСКА 1
«Матч ТВ» покажет 3 игры 21-го тура РПЛ 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Краснодар Мойзес
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1773042071
Опять будет противостояние двух психов. У коней Мойзес, у быков провокатор Кордоба. Гыгыгы
Ответить
баблгум
1773046950
В.ойна уже идет.И не в футболе. В Белгороде больше всех это почуствовали.
Ответить
DMитрий
1773047089
Один уже заряжен больше других, не выдержав в себе "словоблудие". Первый претендент на красную уже есть.
Ответить
Главные новости
Бубнов проанализировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
22:48
Дзюба заявил о возвращении в «Спартак»
22:36
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
22:22
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
21:55
1
Гендиректор «Спартака» двумя словами описал игру с «Акроном»
21:43
1
Дзюба ответил, чего не хватило «Акрону» для победы над «Спартаком»
21:32
7
Карседо повторил два достижения Романцева
21:17
5
РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!
21:03
111
Абрамович пригрозил судом британским властям
20:46
5
Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»
20:29
4
Все новости
Все новости
Мойзес – о матче с «Краснодаром»: «Будет война»
09:53
5
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
Вчера, 02:00
Шалимов высказался о поведении Соболева
7 марта
1
Сычев вступился за критикуемого спартаковца Максименко
7 марта
1
Черданцев оценил степень вины Максименко в 2:5 «Спартака» от «Динамо»
7 марта
9
«Задолбали уже»: Ловчев пояснил, что ему не нравится в Кубке России
7 марта
2
Новосельцев: «Спартак» ударили по пятачку»
7 марта
2
ВидеоМор заявил, что в 90-е спартаковца Джику избили бы
7 марта
2
Гаджиев знает, как «Спартаку» смыть позор после 2:5 от «Динамо»
7 марта
4
Павлюченко резко высказался о «Спартаке» после 2:5 в дерби
7 марта
5
Ловчев выделил «бездарнейшую» линию в «Спартаке»
7 марта
2
В ЦСКА объяснили, зачем опубликовали разгромленную «Краснодаром» раздевалку
7 марта
1
Генич осудил поступок ЦСКА
6 марта
14
Руководство ЦСКА и «Краснодара» пообщалось на тему расизма
6 марта
1
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
«Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм»: Байдачный – о Кордобе
6 марта
5
Попов: «Если бы в России был расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы»
6 марта
1
Эмоции Ловчева после 2:5 «Спартака» от «Динамо»
6 марта
11
«Это для вас»: Тюкавин раскрыл, кому посвятил гол «Спартаку»
6 марта
1
Реакция болельщиков «Спартака» на 2:5 от «Динамо»
6 марта
27
Ловчев уличил Кордобу во лжи
6 марта
8
Расписание ближайших матчей Кубка России
6 марта
1
ВидеоВера получил подарок по случаю дебюта за «Локо»
6 марта
1
Бубнов прокомментировал погром «Краснодара» на стадионе ЦСКА
6 марта
4
Эмоции фаната «Динамо» Лещенко на разгром «Спартака»
6 марта
3
Абаскаль отреагировал на разгром «Спартака»
6 марта
2
«Мягкая игрушка, а не команда»: Непомнящий – о «Спартаке»
6 марта
23
Экс-спартаковец Семин прокомментировал 2:5 от «Динамо»
6 марта
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 