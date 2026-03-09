Мойзес – о матче с «Краснодаром»: «Будет война»

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о противостояниии красно-синих с «Краснодаром».

Красно-синие победили «быков» дома со счетом 3:1 в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Все хотят выйти в финал Кубка. У нас есть свое оружие, у них свое. Понятно, что будет война. За последние годы матчи с «Краснодаром» стали настоящим противостоянием», – сказал Мойзес.