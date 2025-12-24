Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юрист: «Судьи брали, берут и будут брать на всех уровнях»

Сегодня, 14:58
9

Агент, юрист Антон Смирнов поделился мнением о российских судьях.

«Я убежден, что судьи брали, берут и будут брать на всех уровнях. И кейсом «Торпедо» проблему не вылечить.

Достаточно просто посмотреть на уже завершивших карьеры судей и их недвижимость и вы сразу поймeте, брали они взятки или нет.

Начать надо с экспертов на ТВ и в интернете: Егорова, Лапочкина, Николаева», – написал Смирнов.

  • Ранее несколько судей признались, что брали деньги от «Торпедо».
  • Москвичей летом исключили из РПЛ.
  • Сейчас команда в Первой лиге.

Еще по теме:
Экс-глава «Спартака» оценил скорое назначение Карседо 1
Петржела прокомментировал информацию о своем серьезном психическом заболевании 1
Решение РФС по долгу «Зенита» за трансфер Соболева 6
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1766578661
И все об этом знают
Ответить
Красногвардейчик
1766578916
Пора этого юриста, на детектор лжи))
Ответить
Чилим.
1766579380
Как же он поав
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1766579459
А кто даёт, не в курсе?
Ответить
Good_win_ФКСМ
1766579878
и не только, к сожалению, в спорте....
Ответить
рылы
1766580805
а что, судья за карьеру не может заработать себе на недвижимость даже без лукойловских чемоданов? для примера: за прошлый сезон левников заработал 5,3 миллиона рублей, чистяков 5,2. это без учёта ежемесячной зарплаты 50 тысяч, без учёта ежегодной премии, без учёта кубка (а там теперь много матчей). в этом сезоне им подняли зарплаты на 7% (главному арбитру платили по 200 тыщ за матч, а теперь 214). итоги таковы, что в этом сезоне некоторые судьи заработают до 8 миллионов рублей. за 10 лет карьеры, да при месячном доходе свыше 500 тыщ, на хорошую недвижимость заработать можно.
Ответить
subbotaspartak
1766582309
....Достаточно просто посмотреть на уже завершивших карьеры судей и их недвижимость... Дома по осени считают...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1766584921
ЛЕВНИКОВа проверить на детектор...ЛЕВНИКОВ подарил чемпионство КРАСНОДАРу + ещё 4-5 судей на зарплате у КРАСНОДАРа
Ответить
Главные новости
Дьяков вынес печальный вердикт «Спартаку»
16:46
2
«Локомотив» планирует избавиться от российского защитника
16:20
Экс-глава «Спартака» оценил скорое назначение Карседо
16:00
4
Решение РФС по долгу «Зенита» за трансфер Соболева
15:42
10
Юрист: «Судьи брали, берут и будут брать на всех уровнях»
14:58
9
«Локомотив» и Петров из «Балтики» не могут договориться о зарплате: подробности
14:37
2
Россияне оценили лимит на легионеров в РПЛ
14:18
14
Червиченко: «Заболотного подписали в «Спартак» либо жулики, либо непрофессионалы»
13:59
7
В «Ахмате» честно ответили, приходили ли к ним предложения по Черчесову
13:35
Составлен тактический портрет предполагаемого нового тренера «Спартака»
13:02
Все новости
Все новости
Стало известно, почему «Рубин» не может уволить Рахимова
17:23
Непомнящий выявил божий дар у Батракова
17:13
Кафанов возглавит «Рубин» только до лета – известно, кто его заменит
17:01
Петржела прокомментировал информацию о своем серьезном психическом заболевании
15:53
1
Комбаров обнаружил в «Спартаке» игрока, похожего на Промеса
15:26
5
Россияне поделились мнением о зарплатах игроков РПЛ
15:13
4
«Локомотив» и Петров из «Балтики» не могут договориться о зарплате: подробности
14:37
2
Россияне оценили лимит на легионеров в РПЛ
14:18
14
Червиченко: «Заболотного подписали в «Спартак» либо жулики, либо непрофессионалы»
13:59
7
В «Ахмате» честно ответили, приходили ли к ним предложения по Черчесову
13:35
Губерниев прокомментировал скорое назначение Карседо в «Спартак»
13:25
2
Составлен тактический портрет предполагаемого нового тренера «Спартака»
13:02
ФотоОпубликовано фото Карседо в форме «Спартака»
12:49
6
Стало известно, где может продолжить карьеру Тихонов
12:31
2
Реакция Ловчева на Карседо в «Спартаке»
12:20
5
Реакция Газизова на информацию о назначении Евсеева в «Динамо Мх»
11:41
2
Реакция «Пафоса» на интерес «Спартака» к тренеру Карседо
11:13
4
В России определили тренера года – он из РПЛ
11:06
1
Радимов: «Если «Акрон» хочет играть в атаку, то надо прощаться с Дзюбой»
10:59
Дркушич рассказал, как русских представляют на Западе
10:45
11
Названы аргументы за назначение Карседо в «Спартак»
10:27
10
Траты команд РПЛ на трансферы в 2025 году
10:20
1
В России определили лучшую команду года – она из РПЛ
10:07
1
Дасаев: «Из российских вратарей никто не нравится»
09:54
22
В России определили лучших спортсменов года – футболисты не попали в топ-4
09:39
1
Вариант с тренером сборной России во главе «Рубина» назвали «крайне сомнительным»
09:24
2
3 самых полезных игрока РПЛ по версии Талалаева
09:05
10
Аршавин назвал лучшего вратаря первой части РПЛ: «Он в полном порядке»
00:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 