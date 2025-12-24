Юрист: «Судьи брали, берут и будут брать на всех уровнях»

Агент, юрист Антон Смирнов поделился мнением о российских судьях.

«Я убежден, что судьи брали, берут и будут брать на всех уровнях. И кейсом «Торпедо» проблему не вылечить.

Достаточно просто посмотреть на уже завершивших карьеры судей и их недвижимость и вы сразу поймeте, брали они взятки или нет.

Начать надо с экспертов на ТВ и в интернете: Егорова, Лапочкина, Николаева», – написал Смирнов.