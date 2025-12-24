Введите ваш ник на сайте
Экс-глава «Спартака» оценил скорое назначение Карседо

Сегодня, 16:00
4

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о желании клуба назначить на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».

  • Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера «Спартака».
  • Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.
  • Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.

«Спартаку» нужен тренер, который может привести их к чемпионству. Не думаю, что Карседо сможет это сделать. «Спартак» допускает очередную ошибку, приглашая Карседо.

Я так понимаю, что у «Спартака» раньше был неограниченный бюджет, а теперь из-за санкций в отношении «Лукойла» могут появиться ограничения. Я бы рассматривал кого-то из лучших европейских тренеров, если «Спартак» действительно хочет быть чемпионом. Опять брать кота в мешке… Потеряют год в очередной раз. Надо брать того, кто имеет за спиной чемпионский опыт», – сказал Заварзин.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Пафос Спартак Карседо Хуан Карлос
рылы
1766581978
ну был у них тренер с именем, бравший еврокубок, который заложил традиции спартага занимать привычное 6-8 место после эпохи романцева. так тот в итоге в ужасе сбежал из позорного тарасятника и тут же от стыда завершил свою тренерскую карьеру. гы-гы!
АК 68
1766584380
Наивный, ага, щас, поедут сюда лучшие европейские тренеры.
