Экс-глава «Спартака» оценил скорое назначение Карседо

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о желании клуба назначить на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».

Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера «Спартака».

Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.

Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.

«Спартаку» нужен тренер, который может привести их к чемпионству. Не думаю, что Карседо сможет это сделать. «Спартак» допускает очередную ошибку, приглашая Карседо.

Я так понимаю, что у «Спартака» раньше был неограниченный бюджет, а теперь из-за санкций в отношении «Лукойла» могут появиться ограничения. Я бы рассматривал кого-то из лучших европейских тренеров, если «Спартак» действительно хочет быть чемпионом. Опять брать кота в мешке… Потеряют год в очередной раз. Надо брать того, кто имеет за спиной чемпионский опыт», – сказал Заварзин.