Дасаев: «Из российских вратарей никто не нравится»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев оценил современное поколение российских голкиперов.

Дасаев больше всего матчей провел за «Спартак».

С командой он дважды брал чемпионат СССР.

За сборную СССР Дасаев в 1979-1990 годах провел 91 матч, пропустил 70 голов.

«Никто не нравится из российских вратарей. Играют совсем иначе, не как раньше. Даже выделить никого нельзя. На выходах вообще никто не играет. С линии вратарской им забивают и никто не выходит. Как так можно?

Когда была советская школа, то играли на выходах без проблем. А сейчас садятся то на колени, то на задницу или ногами играют. Им надо переходить в гандбол, мини-футбол или хоккей», – сказал Дасаев.