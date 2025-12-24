Реакция Ловчева на Карседо в «Спартаке»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев отреагировал на желание клуба назначить Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».

Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера московской команды.

Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.

Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.

«Я не знаю, кто это такой, не знаю, что он из себя представляет. Обсуждать надо того, кто добивался чего-то в профессии. Для меня это очередной «зарабатыватель денег». Я смотрел на всe, что творится в «Спартаке», как туда приглашают тренеров.

В конце концов, создали бы какой-то совет. Мне мой учитель, мой футбольный отец Никита Павлович Симонян говорил, что ещe при Федуне он ни разу не разговаривал с ним о футболе. И сейчас это продолжается. Есть люди постарше – тот же Родионов, тот же Романцев, которые чего-то добивались, хотя бы с ними советовались бы. А так я не знаю этих людей, честно говоря. Кто это, что это?» – сказал Ловчев.