Реакция «Пафоса» на интерес «Спартака» к тренеру Карседо

Спортивный директор «Пафоса» Кристиан Джаретта прокомментировал интерес «Спартака» к главному тренеру команды Хуану Карлосу Карседо.

Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера московской команды.

Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.

Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.

«Возможное назначение Карседо в «Спартак»? Мне ничего неизвестно об этом. Как бы то ни было, но со мной никто не связывался», – сказал Джаретта.