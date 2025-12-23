Журавель поставил крест на новом возможном тренере «Спартака»: «Не протянет и двух прессух»

Журналист Тимур Журавель отреагировал на информацию о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».
- Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера московской команды.
- Красно-белые собираются выкупить Карседо у «Пафоса» за 600 тысяч евро.
«Если этот инсайд правда, у Спартака в очередной раз очень плохо с тем, что в английском называется research. Многим причастным к кипрскому футболу известно, что Карседо – крутой тактический спец, но при этом человек, который плохо реагирует на любое давление.
Если тут поплыл внешне крутой мужик Станкович, бедняга Карседо не протянет и двух прессух. В лице Станковича нашли большую футбольную персону, но пустого тренера. Тут получат умного тактика, но неумелого управленца.
Что-то в спартаковском поиске постоянно не так», – написал Журавель.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.
- В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- «Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.
