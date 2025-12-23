Журавель поставил крест на новом возможном тренере «Спартака»: «Не протянет и двух прессух»

Журналист Тимур Журавель отреагировал на информацию о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».

Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера московской команды.

Красно-белые собираются выкупить Карседо у «Пафоса» за 600 тысяч евро.

«Если этот инсайд правда, у Спартака в очередной раз очень плохо с тем, что в английском называется research. Многим причастным к кипрскому футболу известно, что Карседо – крутой тактический спец, но при этом человек, который плохо реагирует на любое давление.

Если тут поплыл внешне крутой мужик Станкович, бедняга Карседо не протянет и двух прессух. В лице Станковича нашли большую футбольную персону, но пустого тренера. Тут получат умного тактика, но неумелого управленца.

Что-то в спартаковском поиске постоянно не так», – написал Журавель.