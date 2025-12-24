Аршавин назвал лучшего вратаря первой части РПЛ: «Он в полном порядке»

Андрей Аршавин назвал Станислава Агкацева лучшим вратарем первой части сезона РПЛ.

23-летний голкипер провел 18 матчей, в которых пропустил 12 голов. «Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером.

– Агкацев – первый номер.

– Почему?

– Потому что он в полном порядке.

– А Бориско?

– Ну, второй, третий. Мы кстати с Талалаевым тоже это обсуждали. Он там доказывал, какой Бориско феноменальный. И я не сбрасываю, что он хороший вратарь, но очень много от обороны зависит. Да, выручает там один–два эпизода, но нет такого… Вот я помню, Латышонок играл, мы поехали Кубок освещать, там просто, мне кажется, раз пять-шесть «Спартак» вышел один на один, он тащил, может быть, и больше. Бориско реально выручает раз–два за игру, в каких-то матчах, может, и больше, но очень трудно именно пройти даже не то что оборону «Балтики», а даже на их половину…

– А оборону «Краснодара»? У них лучшая пара защитников.

– Более открытая команда всe равно – «Краснодар». Просто он [Агкацев] класснее, лучше играет на выходах и так далее. Это для меня просто более высокого уровня вратарь, чем Бориско. А по уровню игры они, допустим, плюс-минус одинаковы были. Хорошо, выбираю Агкацева. Кстати, для меня Адамов не хуже, чем Бориско сыграл.