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  • Аршавин назвал лучшего вратаря первой части РПЛ: «Он в полном порядке»

Аршавин назвал лучшего вратаря первой части РПЛ: «Он в полном порядке»

24 декабря 2025, 00:28
2

Андрей Аршавин назвал Станислава Агкацева лучшим вратарем первой части сезона РПЛ.

23-летний голкипер провел 18 матчей, в которых пропустил 12 голов. «Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером.

– Агкацев – первый номер.

– Почему?

– Потому что он в полном порядке.

– А Бориско?

– Ну, второй, третий. Мы кстати с Талалаевым тоже это обсуждали. Он там доказывал, какой Бориско феноменальный. И я не сбрасываю, что он хороший вратарь, но очень много от обороны зависит. Да, выручает там один–два эпизода, но нет такого… Вот я помню, Латышонок играл, мы поехали Кубок освещать, там просто, мне кажется, раз пять-шесть «Спартак» вышел один на один, он тащил, может быть, и больше. Бориско реально выручает раз–два за игру, в каких-то матчах, может, и больше, но очень трудно именно пройти даже не то что оборону «Балтики», а даже на их половину…

– А оборону «Краснодара»? У них лучшая пара защитников.

– Более открытая команда всe равно – «Краснодар». Просто он [Агкацев] класснее, лучше играет на выходах и так далее. Это для меня просто более высокого уровня вратарь, чем Бориско. А по уровню игры они, допустим, плюс-минус одинаковы были. Хорошо, выбираю Агкацева. Кстати, для меня Адамов не хуже, чем Бориско сыграл.

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Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Краснодар Аршавин Андрей Агкацев Станислав
Комментарии (2)
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Чилим.
1766538612
трудно не согласиться
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Интерес
1766564202
Агкацев играет на выходах? Тогда,когда впереди 20 метров свободного пространства.И это правильно, ибо в современной футбольной толчее в штрафной, чаще всего выход грозит травмой вратаря и ошибкой.Это раньше-расставились все по номерам, и ждут подачи, а сейчас все мечутся, толкаются, хватают оппонентов руками.И только комментаторы и "специалисты прошлого" продолжают сказки рассказывать, что "вратарь должен так выйти, чтобы вынести своих и чужих".Бред. Пусть будет Бориско постоянным вторым номером в перечне вратарей, по "Закону Ростроповича".К концу даже статистически кто-то может его тоже обойти, но пока так :7 голов в 18 матчах и 12 "сухарей".Догоняйте!!!
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