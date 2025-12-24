Радимов: «Если «Акрон» хочет играть в атаку, то надо прощаться с Дзюбой»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о возможном уходе Артема Дзюбы из «Акрона».

«Если «Акрон» хочет играть в атакующий быстрый современный футбол, то с Дзюбой надо прощаться. Или чтобы он понимал свое положение в команде, что это непостоянно. Потому что с Дзюбой прессинговать так, как хочет тренер – невозможно. Фрагментарно это будет получаться, но если ты хочешь сделать шаг вперед, как это сделала «Балтика», то тебе нужно 11 человек, а не 10, которые мобильны.

В этом проблема «Акрона». Они усилились – хорошо, как хорошо и то, что Дзюба сказал о необходимости усиления. Хотя я до сих пор считаю, что это не нужно было выносить в прессу. Пока еще Дзюба помощник команде, но в каком состоянии он будет – посмотрим», – сказал Радимов.