Россияне оценили лимит на легионеров в РПЛ

Фонд «Общественное Мнение» провел исследование мнения россиян насчет действующего лимита на легионеров в РПЛ.

В заявке команды на сезон из 25 игроков можно заявить до 13 легионеров. Как бы вы оценили такое ограничение на число легионеров в команде?

– допустимое число легионеров в команде слишком большое – 22%,

– допустимое число легионеров в команде слишком маленькое – 2%,

– допустимое число легионеров в команде нормальное – 23%,

– ограничений на число легионеров в команде быть не должно – 4%;

– иностранцы не должны играть в российских командах – 14%,

– затрудняюсь ответить – 35%.

В опросе поучаствовали 1500 респондентов.