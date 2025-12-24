Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Россияне оценили лимит на легионеров в РПЛ

Сегодня, 14:18

Фонд «Общественное Мнение» провел исследование мнения россиян насчет действующего лимита на легионеров в РПЛ.

В заявке команды на сезон из 25 игроков можно заявить до 13 легионеров. Как бы вы оценили такое ограничение на число легионеров в команде?

– допустимое число легионеров в команде слишком большое – 22%,
– допустимое число легионеров в команде слишком маленькое – 2%,
– допустимое число легионеров в команде нормальное – 23%,
– ограничений на число легионеров в команде быть не должно – 4%;
– иностранцы не должны играть в российских командах – 14%,
– затрудняюсь ответить – 35%.

В опросе поучаствовали 1500 респондентов.

Еще по теме:
Червиченко: «Заболотного подписали в «Спартак» либо жулики, либо непрофессионалы» 1
В «Ахмате» честно ответили, приходили ли к ним предложения по Черчесову
Губерниев прокомментировал скорое назначение Карседо в «Спартак»
Источник: ФОМ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1766575917
Для начала захотелось бы знать - кто все эти люди ??? Если спрашивали случайных людей на улице, то тупее занятие сложно придумать !!!
Ответить
Главные новости
В «Ахмате» честно ответили, приходили ли к ним предложения по Черчесову
13:35
Составлен тактический портрет предполагаемого нового тренера «Спартака»
13:02
ФотоОпубликовано фото Карседо в форме «Спартака»
12:49
3
Стало известно, где может продолжить карьеру Тихонов
12:31
2
Реакция Ловчева на Карседо в «Спартаке»
12:20
2
ФотоТашуев вернулся к работе спустя полгода
12:10
2
Президент «Фенербахче», назначивший бывшего тренера «Спартака», оказался наркоманом
11:29
7
Реакция «Пафоса» на интерес «Спартака» к тренеру Карседо
11:13
3
Дркушич рассказал, как русских представляют на Западе
10:45
11
Названы аргументы за назначение Карседо в «Спартак»
10:27
8
Все новости
Все новости
Россияне оценили лимит на легионеров в РПЛ
14:18
1
Червиченко: «Заболотного подписали в «Спартак» либо жулики, либо непрофессионалы»
13:59
1
Губерниев прокомментировал скорое назначение Карседо в «Спартак»
13:25
Реакция Газизова на информацию о назначении Евсеева в «Динамо Мх»
11:41
2
Реакция «Пафоса» на интерес «Спартака» к тренеру Карседо
11:13
3
В России определили тренера года – он из РПЛ
11:06
Радимов: «Если «Акрон» хочет играть в атаку, то надо прощаться с Дзюбой»
10:59
Дркушич рассказал, как русских представляют на Западе
10:45
11
Названы аргументы за назначение Карседо в «Спартак»
10:27
8
Траты команд РПЛ на трансферы в 2025 году
10:20
В России определили лучшую команду года – она из РПЛ
10:07
1
Дасаев: «Из российских вратарей никто не нравится»
09:54
12
В России определили лучших спортсменов года – футболисты не попали в топ-4
09:39
1
Вариант с тренером сборной России во главе «Рубина» назвали «крайне сомнительным»
09:24
1
3 самых полезных игрока РПЛ по версии Талалаева
09:05
10
Аршавин назвал лучшего вратаря первой части РПЛ: «Он в полном порядке»
00:28
2
Бывший игрок «Спартака» Педро Роша хочет вернуться в Россию
Вчера, 23:52
7
Реакция Семина на ультиматум Макарова «Динамо»
Вчера, 23:36
3
Евсеев возглавит клуб РПЛ – согласовываются последние детали
Вчера, 23:21
5
Веллитон оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»
Вчера, 23:12
2
Известен главный кандидат на пост тренера «Рубина» – он работает в сборной России
Вчера, 23:02
6
Журавель поставил крест на новом возможном тренере «Спартака»: «Не протянет и двух прессух»
Вчера, 22:51
16
Агент Макарова высказался о назначении Гусева главным тренером «Динамо»
Вчера, 22:25
Карпов раскрыл имя главного кандидата на пост тренера «Спартака»
Вчера, 22:17
2
Стало известно, на сколько будет сокращен бюджет «Динамо»
Вчера, 21:57
Червиченко назвал условие, которое поможет «Спартаку» не провалить сезон
Вчера, 21:40
1
Талалаев извинился перед Батраковым за слова после матча с «Локо»
Вчера, 21:28
3
В Испании одним словом отреагировали на возможное назначение Карседо в «Спартак»
Вчера, 21:11
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 