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Карседо обратился к болельщикам «Спартака»

13 января, 19:30
16

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо записал видеообращение для болельщиков столичной команды.

«Спасибо всем за теплый прием. Мы сейчас на этом прекрасном стадионе [»Лукойл Арене»], великолепная атмосфера.

Мы сделаем все, что в наших силах. Мы хотим, чтобы этот клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете.

Нам нужно, чтобы вы гордились клубом. Спасибо, скоро увидимся. Мы готовы к предсезонке, готовы делать все ради вас. Спасибо», – сказал Карседо.

  • Карседо стал тренером «Спартака» 5 января.
  • Контракт 52‑летнего испанского специалиста рассчитан до июня 2028 года.
  • Сообщалось, что он будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (16)
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k611
1768322050
Удачи!
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САДЫЧОК
1768322277
Смело убирай не нужных людей типа Реброва, Романова и футболистов Хлусевича,Бонгонду, Зобнина, Помазуна и т д.
Ответить
val69
1768325667
Так говорят все. А ты СДЕЛАЙ!!! Вот тогда будет тебе и любовь, и уважение.... Удачи нам всем!!!
Ответить
Everest13
1768328637
Очередной балабол))) хотя что ему еще говорить, не наоборот же)))
Ответить
zigbert
1768330059
Меньше слов больше дела.
Ответить
FWSPM
1768330929
что бы клуб был успешен убери из состава денисова и максименко для начала этого хватит
Ответить
alefreddy
1768382965
будем надеяться хуже не будет
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