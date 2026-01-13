Карседо обратился к болельщикам «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо записал видеообращение для болельщиков столичной команды.
«Спасибо всем за теплый прием. Мы сейчас на этом прекрасном стадионе [»Лукойл Арене»], великолепная атмосфера.
Мы сделаем все, что в наших силах. Мы хотим, чтобы этот клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете.
Нам нужно, чтобы вы гордились клубом. Спасибо, скоро увидимся. Мы готовы к предсезонке, готовы делать все ради вас. Спасибо», – сказал Карседо.
- Карседо стал тренером «Спартака» 5 января.
- Контракт 52‑летнего испанского специалиста рассчитан до июня 2028 года.
- Сообщалось, что он будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Спартака»