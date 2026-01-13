Карседо обратился к болельщикам «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо записал видеообращение для болельщиков столичной команды.

«Спасибо всем за теплый прием. Мы сейчас на этом прекрасном стадионе [»Лукойл Арене»], великолепная атмосфера.

Мы сделаем все, что в наших силах. Мы хотим, чтобы этот клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете.

Нам нужно, чтобы вы гордились клубом. Спасибо, скоро увидимся. Мы готовы к предсезонке, готовы делать все ради вас. Спасибо», – сказал Карседо.