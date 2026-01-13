ЦСКА выставит на трансфер бразильского легионера по двум причинам

Нападающий Алеррандро близок к уходу из ЦСКА. Его готовы продать по двум причинам.

Во-первых, 26-летний бразилец не убедил тренерский штаб Фабио Челестини своей игрой и результативностью в осенней части сезона.

Во-вторых, востребованность Алеррандро сильно упала после подписания Лусиано Гонду из «Зенита».