ЦСКА выставит на трансфер бразильского легионера по двум причинам

Нападающий Алеррандро близок к уходу из ЦСКА. Его готовы продать по двум причинам.
Во-первых, 26-летний бразилец не убедил тренерский штаб Фабио Челестини своей игрой и результативностью в осенней части сезона.
Во-вторых, востребованность Алеррандро сильно упала после подписания Лусиано Гонду из «Зенита».
- Форвард перешел в ЦСКА в феврале прошлого года за 4,2 млн евро.
- С тех пор он оформил 2+2 в 28 матчах.
- Сообщалось об интересе к Алеррандро со стороны «Интернасьонала» и «Витории».
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: Legalbet