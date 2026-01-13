Эмоциональное обращение Баринова к болельщикам «Локомотива»: «Я не Иуда»

Экс-капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов, перешедший сегодня в ЦСКА, в соцсетях обратился к болельщикам бывшей команды.

«Дорогие друзья! Вы знаете меня – я всегда был открыт, говорил прямо и откровенно. Порой даже излишне. И я давно хотел, чтобы наконец появилась определенность в моей жизни.

Еще в декабре я сообщил тренерскому штабу и руководству о своем решении, и я понимаю, что негатив вокруг меня отразился бы на команде во второй части сезона. Это не то, что я хочу оставить после себя.

Ни в коем случае не хочу в этом сообщении плохо говорить о предыдущем руководстве или о каких-то других процессах, поднимать детали «переговоров». Новому же руководству хочу пожелать только удачи – им предстоит большой путь.

Без сомнений скажу, что это самое сложное решение в моей жизни. Я пришел в «Локомотив» в 15 лет, сейчас мне 29. За это время мы выиграли чемпионство, брали Кубки и Суперкубок.

Я говорю огромное СПАСИБО каждому, кто был рядом со мной; каждому тренеру и всем партнерам по команде; персоналу команды и клуба. Всем, кто был на моем пути и в моей жизни. И, конечно, главное и самое важное – спасибо болельщикам.

Да, мне неприятно, когда я читаю ваши негативные комментарии. Но часто эмоциональные высказывания делал и я, и вы меня принимали таким, какой я есть. Потому что абсолютно каждый из нас имеет право на свое мнение и эмоции.

Но во мне нет ничего, кроме чувства благодарности нашим болельщикам за все эти годы: за «Стальной рельс», за общие моменты счастья и моменты временных неудач. Пол моей жизни мы были вместе, и я горжусь нашей историей – хочу попросить и вас ее не переписывать.

Я не Иуда и не предатель. Да, я принял решение покинуть родной дом, но точно уверен в одном: «Локомотив» и болельщики навсегда в моем сердце», – написал Баринов.