  • Эмоциональное обращение Баринова к болельщикам «Локомотива»: «Я не Иуда»

Эмоциональное обращение Баринова к болельщикам «Локомотива»: «Я не Иуда»

Вчера, 19:57
13

Экс-капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов, перешедший сегодня в ЦСКА, в соцсетях обратился к болельщикам бывшей команды.

«Дорогие друзья! Вы знаете меня – я всегда был открыт, говорил прямо и откровенно. Порой даже излишне. И я давно хотел, чтобы наконец появилась определенность в моей жизни.

Еще в декабре я сообщил тренерскому штабу и руководству о своем решении, и я понимаю, что негатив вокруг меня отразился бы на команде во второй части сезона. Это не то, что я хочу оставить после себя.

Ни в коем случае не хочу в этом сообщении плохо говорить о предыдущем руководстве или о каких-то других процессах, поднимать детали «переговоров». Новому же руководству хочу пожелать только удачи – им предстоит большой путь.

Без сомнений скажу, что это самое сложное решение в моей жизни. Я пришел в «Локомотив» в 15 лет, сейчас мне 29. За это время мы выиграли чемпионство, брали Кубки и Суперкубок.

Я говорю огромное СПАСИБО каждому, кто был рядом со мной; каждому тренеру и всем партнерам по команде; персоналу команды и клуба. Всем, кто был на моем пути и в моей жизни. И, конечно, главное и самое важное – спасибо болельщикам.

Да, мне неприятно, когда я читаю ваши негативные комментарии. Но часто эмоциональные высказывания делал и я, и вы меня принимали таким, какой я есть. Потому что абсолютно каждый из нас имеет право на свое мнение и эмоции.

Но во мне нет ничего, кроме чувства благодарности нашим болельщикам за все эти годы: за «Стальной рельс», за общие моменты счастья и моменты временных неудач. Пол моей жизни мы были вместе, и я горжусь нашей историей – хочу попросить и вас ее не переписывать.

Я не Иуда и не предатель. Да, я принял решение покинуть родной дом, но точно уверен в одном: «Локомотив» и болельщики навсегда в моем сердце», – написал Баринов.

  • Полузащитник перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.
  • В июле 2024 года он обещал не уходить в другой российский клуб.
  • 29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

Еще по теме:
Овчинников – Баринову: «За базаром надо следить» 11
Генич ответил, кто заменит Баринова в «Локомотиве» 3
Газзаев оценил трансфер Баринова в ЦСКА
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1768324153
ИЮДА-КРУГОВОЙ
Ответить
brаtskij
1768324227
Всё чётко сказал. Многие осуждают даже не зная, что вообще творится. В себе разберитесь сначала, потом других осуждать будете.
Ответить
Цугундeр
1768324565
) Не счёл Борю Ротенберга Иисусом, т.к. сам ему неоднократно "пихал" на поле и в раздевалке.. Вот и весь апокриф.)
Ответить
sponky
1768324798
Сгори в стойле, конская подстилка
Ответить
Povedkin
1768325520
Хорошего спичрайтера за него говорителя нашел.Такой душевный текст придумал.Сам бы тупой Баринов до такого не дошел бы.Гы гы
Ответить
ySS
1768325874
Иуда и предатель, что, Гинер на столько больше бабла отсыпал?
Ответить
Красногорск_Фан
1768326732
Есть несколько аспектов. 1) Баринов мог остаться в Локомотиве на худших условиях по зарплате и сроку контракта чем у лошадок. Так то - не гнали. Многие остаются в системе клуба не только игроками. Значит - сердце не причем. 2) Баринов часто играет грубо, отрывая ноги, оставляя команду в 10-м. Будет пытаться себя показать - то ли еще будет. Особенно когда команда имеет шансы на кубок/ чемпионство. Может и так случится, что его участие в ближайшие пол года и в плюс и в минус. 3) Спасибо за время в команде, были матчи где бился или делать результат, иудой называть не будем. Будем называть по другому )))
Ответить
erybov1965
1768328908
«Локомотив» и болельщики навсегда в моем сердце». Никогда не любил такие высказывания. Это просто трепотня, которую почему-то ценит это поколение, так их научили. Это высказывание можно применить к некоторым нашим игрокам в России, но это единицы во всей стране. А так это только для постов в мессенджерах, и у них это, к сожалению, работает. Как раньше говорили: «За базар никто не отвечает». Значит, можно говорить что угодно и где угодно, лишь бы на пользу, а правда не важна. Я считаю, лучше ничего не сказать в данном случае.
Ответить
saf05
1768329780
Что же ваше руководство не боролись за него, ещё не известно кто Иуды, денег дали и сразу продали.
Ответить
FWSPM
1768331136
не иуда просто бабулесов очень хочется...понять и простить
Ответить
