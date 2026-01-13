Гурцкая объяснил, почему «Рубин» уволил Рахимова: «Есть два фактора»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина».

«Если «Рубин» на седьмом месте – это некая осечка, тренера «Динамо» должны расстрелять за 10-е или какое там [место].

Думаю, здесь два фактора есть: первый безусловный фактор – появление «Балтики», которая за меньшие деньги показала, что можно выше места занимать, потому что бюджет «Балтики» меньше намного.

Во-вторых, думаю, просто Рашид Маматкулович хотел получить полный контроль над трансферами», – заявил Гурцкая.