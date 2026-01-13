В «Рубине» прокомментировали увольнение Рахимова

Председатель правления «Рубина» Марат Сафиуллин высказался об отставке главного тренера Рашида Рахимова.

Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года.

Он вернул команду в РПЛ, после чего финишировал с казанцами на 8-м и 7-м месте в Премьер-лиге.

Ожидается, что новым тренером «Рубина» станет испанец Франк Артига.

«Рубин» благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для неe период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности», – заявил Сафиуллин.