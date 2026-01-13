Мостовой оценил отставку Рахимова из «Рубина»

Александр Мостовой поделился мнением об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина».

«Ходили слухи, что было какое‑то недовольство Рахимовым в «Рубине».

Но с таким стабильным составом, одним из лучших нападающих РПЛ Даку команда должна быть в восьмeрке с любым тренером, и она там находится.

Возможно, от Рахимова ожидали большего в этом сезоне», – сказал Мостовой.