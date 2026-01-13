Мостовой оценил отставку Рахимова из «Рубина»

Александр Мостовой поделился мнением об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина».
«Ходили слухи, что было какое‑то недовольство Рахимовым в «Рубине».
Но с таким стабильным составом, одним из лучших нападающих РПЛ Даку команда должна быть в восьмeрке с любым тренером, и она там находится.
Возможно, от Рахимова ожидали большего в этом сезоне», – сказал Мостовой.
- Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года.
- Он вернул команду в РПЛ, после чего финишировал с казанцами на 8-м и 7-м месте в Премьер-лиге.
- Ожидается, что новым тренером «Рубина» станет испанец Франк Артига.
Источник: «Матч ТВ»