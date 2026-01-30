Алланазаров – о «деле «Торпедо»: «Надеюсь, всех мразей выявят, и наш футбол станет чище»

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров отреагировал на новых фигурантов «дела «Торпедо».
«Сегодня появляются новые фамилии судей в деле «Торпедо» – и, естественно, такие новости вызывают у меня приступ негодования и злости. Я зол, что какие-то люди решили, что могут воровать у нас с вами футбол. Верю, что футбол, органы и РФС накажут всех причастных к дерьму подобного рода.
Когда мне говорят, что это проблема союза, я готов до пены у рта спорить и доказывать, что корень проблемы – те люди, которые смогли родить в своих воспалeнных умах идею о том, что за деньги они могут влиять на результат. Корень зла – это клубы, а все остальные честные люди уже идут прицепом, на них просто падает тень уродов, которые пытаются покупать судей.
Уверен, это далеко не все фамилии, и в ближайшей перспективе их будет больше. Надеюсь, всех мразей выявят, и наш футбол будет чище», – написал Алланазаров.
- 18 декабря арбитра Егора Егорова не выпустили из страны из-за дела о попытке подкупа руководством ФК «Торпедо» футбольных судей.
- Из-за дела о подкупе «Торпедо» исключили перед сезоном из РПЛ.
- В Первой лиге команда идет на 15-м месте.