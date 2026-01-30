Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Алланазаров – о «деле «Торпедо»: «Надеюсь, всех мразей выявят, и наш футбол станет чище»

Алланазаров – о «деле «Торпедо»: «Надеюсь, всех мразей выявят, и наш футбол станет чище»

Сегодня, 17:22
6

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров отреагировал на новых фигурантов «дела «Торпедо».

«Сегодня появляются новые фамилии судей в деле «Торпедо» – и, естественно, такие новости вызывают у меня приступ негодования и злости. Я зол, что какие-то люди решили, что могут воровать у нас с вами футбол. Верю, что футбол, органы и РФС накажут всех причастных к дерьму подобного рода.

Когда мне говорят, что это проблема союза, я готов до пены у рта спорить и доказывать, что корень проблемы – те люди, которые смогли родить в своих воспалeнных умах идею о том, что за деньги они могут влиять на результат. Корень зла – это клубы, а все остальные честные люди уже идут прицепом, на них просто падает тень уродов, которые пытаются покупать судей.

Уверен, это далеко не все фамилии, и в ближайшей перспективе их будет больше. Надеюсь, всех мразей выявят, и наш футбол будет чище», – написал Алланазаров.

  • 18 декабря арбитра Егора Егорова не выпустили из страны из-за дела о попытке подкупа руководством ФК «Торпедо» футбольных судей.
  • Из-за дела о подкупе «Торпедо» исключили перед сезоном из РПЛ.
  • В Первой лиге команда идет на 15-м месте.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. PARI Первая лига Торпедо
Красногвардейчик
1769783824
А договорняки были, есть и будут...у кого больше денег, тот и ПАН
Ответить
subbotaspartak
1769784110
Бациллы Фукусиму пережили...
Ответить
Безлимит
1769785970
и наш футбол будет чище-----Ну вот как футбол будет без коррупции, в стране где коррупция пустила корни начиная с самых верхов ?
Ответить
...уефан
1769786741
..."Надеюсь, всех мразей выявят, и наш футбол станет чище" ...И лишь, тогда я осознал, насколько нас осталось мало!"(с)...
Ответить
